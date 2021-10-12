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12.10.2021 11:51
Рубрика: Общество

Жириновский: 11 депутатов Госдумы лежат в больницах с коронавирусом

Текст: Дмитрий Гончарук

С коронавирусной инфекцией госпитализированы 11 депутатов Госдумы, сообщил лидер ЛДПР и глава ее фракции в нижней палате парламента Владимир Жириновский.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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"Мы полтора года назад сказали: "Маски наденьте и перчатки", не надели, вот и получили - пять депутатов (седьмого созыва - РГ) умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице", - сказал Жириновский на брифинге перед началом первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

В начале самого заседания Госдумы призвал не пускать в зал депутатов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. "Я прошу будущего председателя Думы не допускать в зал заседаний депутатов, не прошедших вакцинацию", - заявил политик. По его мнению, запрет надо распространить также на тех, кто вовремя не ревакцинировался.

Общество Здоровье Партии ЛДПР Законодательная власть Госдума Пандемия коронавируса COVID-19

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