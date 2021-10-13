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13.10.2021 20:19
Рубрика: Культура

10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ

Текст: Наталья Лебедева

Экспертный совет Министерства культуры РФ одобрил 10 из 11 поданных частными цирками заявок на получение грантов из федерального бюджета. Совет собрался впервые, его первое заседание состоялось в среду в стенах ведомства и транслировалось онлайн. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ сообщает ТАСС.

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По словам статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, никогда раньше частные цирки не получали государственные гранты. Она напомнила, что заявки принимались с 26 августа по 29 сентября. Общая сумма финансовой поддержки составила 180 млн рублей, что в два раза больше объема финансирования, установленного постановлением правительства РФ.

В Минкультуры РФ уточнили, что гранты на поддержку российского циркового искусства будут распределяться ежегодно и предназначены для создания частными цирками новых программ, их проката в России и за рубежом.

Однако, чтобы и в будущем частные цирки могли рассчитывать на господдержку, им придется предлагать конкурентноспособные проекты, готовые к формату софинансирования. Более того, верхняя планка запрашиваемых средств будет ограничена. Это сделано для более справедливого распределения финансирования.

"Те, кто слабее, выше ставит свой запрос. Дальше мы ко всем применяем одинаковый коэффициент - 0,5 в нашем случае. И получается, что тому, кто заявил 7 млн рублей поддержки, мы хотим дать 7 млн, но не можем и должны дать 3,5 млн. А тому, кто заявил 30 млн рублей, мы обязаны дать 15 млн", - разъяснила систему расчетов Алла Манилова.

Культура Театр Шоу Правительство Минкультуры

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