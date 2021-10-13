- Розничных инвесторов в России становится больше: на конец августа на Московской бирже было зарегистрировано 13,8 млн уникальных клиентов-физлиц (6,2 млн за тот же период 2020 года). Из 6,6 трлн рублей инвестиций физлиц в ценные бумаги треть приходится на акции. Как вы оцениваете перспективы российского рынка акций с точки зрения доходности?

Российский рынок акций, в отличие от большинства мировых рынков, сохраняет крайне привлекательную (низкую) оценку, что для терпеливых инвесторов означает повышенную ожидаемую доходность. Опасения санкций, которые годами так и не смогли серьезным образом повлиять на рост финансовых результатов или биржевых котировок, отходят на второй (а может быть и пятый) план. Многие участники рынка также делают ставку на то, что цикл ужесточения денежной политики ЦБ РФ завершен, что стало бы позитивным фактором как для рынка акций, так и для рынка облигаций.

Форвардный показатель P/E (отношение цены актива к ожидаемой прибыли) для российского рынка составляет низкое в абсолютном и относительном выражении значение ~6,7. Российский рынок также торгуется с одной из самых высоких дивидендных доходностей в мире. Безусловно, низкая оценка не спасает активы от падения в цене в случае "макро-шока", того или иного глобального или локального риск-события. Но она придает разумным инвесторам убежденность, что в случае реализации такого события следует докупать падающий в цене актив, а не продавать в панике по "пожарным" ценам.

Говоря об ожиданиях, мы не даем краткосрочных прогнозов по доходности фондового рынка, например, до конца года. На таких сроках движение котировок в большей мере зависит от слабо поддающихся прогнозированию нефундаментальных факторов - потоки ликвидности, настроения инвесторов, заголовки газет, эмоциональные решения плохо информированных участников рынка под влиянием жадности или страха. Часто новички, только познакомившись с рынком, на волне краткосрочного падения разбегаются в разные стороны, тем самым только усугубляя ситуацию.

Оценивая ожидаемую доходность рынка акций, мы ориентируемся на горизонт в 3-5 лет, на котором на первый план для динамики котировок выходит изменение финансовых показателей торгуемого актива. Для российского рынка акций мы полагаем, что среднегодовой совокупный доход на указанном горизонте может составить 10-15% годовых. Кстати, эти цифры примерно соответствуют динамике роста агрегированной прибыли по индексу Московской биржи за прошедшие 5 лет - 15,5% годовых. Согласитесь, неплохой результат с учетом пандемии, санкций и периода низких цен на нефть!

Я бы отдельно отметил, что на долгосрочном периоде доходность российского рынка акций в долларах опережает рынок США. Сравнивая с S&P500, мы видим, что за прошедшие 5 лет (30.09.2016-30.09.2021) индекс Московской биржи прибавил 19,35% годовых в долларах США, а индекс S&P500 - только 16,87% годовых. Думаю, цифры говорят сами за себя.

- Что можно сказать о рынке облигаций на фоне повышения ставки?

Рынок рублевых облигаций мы также находим привлекательным. Мы считаем, что фаза повышения ставок уже близка к завершению. Эффект переноса валютного курса - то есть удорожание импортируемых в страну продуктов за счет падения рубля - скоро уйдёт за "окно овертона" и не будет оказывать влияние на рост цен в России. Позитив, транслируемый другими ЦБ, в частности, Федрезервом (повышение ставок запланировано только на конец следующего года и то "если все пойдёт как надо"), тоже может поспособствовать более взвешенным дальнейшим решениям российского регулятора, даже несмотря на жесткий комментарий главы ЦБ РФ.

Мы считаем, что текущие низкие цены на долговые инструменты создают прекрасные возможности для входа в рынок. Несмотря на то что некоторая волатильность может смущать консервативных инвесторов в облигации, необходимо четко понимать - вместе с падением цен увеличивается будущая доходность ваших облигационных вложений.

- Как вы оцениваете угрозу новых санкций и их влияние на российский рынок ценных бумаг?

Мы уже неоднократно наблюдали следующий паттерн в действиях западных политиков: на нижнем уровне принимаются жесткие заявления, серьезно угрожающие финансовой стабильности в России. Однако по мере набора необходимых подписей они постепенно смягчаются, и в результате подобных стрижек из косматого чудища антироссийские законопроекты превращаются в лучшем случае в пуделя, а то и вовсе в чихуахуа. Из последних примеров: ни принятые в итоге апрельские санкции на рынок госбумаг, ни ограничения вокруг строительства "Северного потока-2" не несли реальных рисков для экономики РФ. Из этого мы делаем вывод, что принимающие решения политики на Западе не заинтересованы в по-настоящему кусающихся санкциях, а значит и в этот раз рефлекторное снижение рынка можно использовать для покупок, например, российского рублевого госдолга.

- Как развивается рынок доверительного управления в целом и ПИФов в частности?

На фоне рекордного увеличения количества розничных инвесторов, в том числе связанного с низкими ставками по вкладам, рынок доверительного управления показывает устойчивый рост. За первое полугодие 2021 года рынок ДУ и коллективных инвестиций показал прирост в 10,5% и достиг 10,2 трлн рублей1, а стоимость инвестиционных портфелей клиентов ДУ выросла до 1,7 трлн2.

Говоря о рынке паевых инвестиционных фондов, мы наблюдаем непрекращающийся рост стоимости чистых активов открытых ПИФ. С начала 2020 года по 1 полугодие 2021 года СЧА открытых ПИФ увеличилась на 83%3. На этом фоне УК "Открытие" растет еще быстрее рынка - за это же время СЧА ОПИФ компании увеличилась на 367% (с 7,5 млрд рублей до 35 млрд рублей)4.

- ЦБ РФ в этом году запретил продавать структурные продукты новичкам - как это повлияло на вашу розничную линейку? Кто сейчас формирует спрос на такие продукты?

Конечно, мы почувствовали снижение, связанное с запретом ЦБ в части структурных продуктов. Чтобы соответствовать требованиям ЦБ, мы внутри Группы разработали компромиссное решение. УК "Открытие", единственная на рынке, создала стратегию управления, ориентированную на обеспечение защиты капитала за счет вложения средств в облигации и получение дополнительного дохода благодаря её инвестиционной части.

Кроме того, мы автоматизировали процедуру квалификации, сделали процесс наиболее простым и быстрым. В целом мы привели линейку наших продуктов в соответствие рыночным реалиям и успешно удовлетворяем запросы клиентов, что видно по нашим результатам по привлечению в ОПИФ.

- Какую обратную связь вы получаете от клиентов? Уверены ли вы, что предлагаете решения, которые правда востребованы инвесторами?

Безусловно, для нас очень важно мнение клиентов, ведь мы работаем именно для них. Так как, доверяя УК "Открытие", инвесторы голосуют рублем, лучше всего на ваш вопрос ответит статистика. По данным Investfunds, по состоянию на конец первого полугодия 2021 года по объему привлеченных средств в ОПИФы за год мы входим в тройку лучших управляющих компаний в нашей стране. Не побоюсь громких слов, мы восхищены и гордимся этим результатом, ведь он означает, что мы двигаемся в правильном направлении и продолжаем разрабатывать продукты, которые действительно востребованы нашими клиентами.

Не могу не отметить вклад в этот успех и наших коллег из Банка "Открытие" и "Открытие Брокер", с которым, кстати, недавно мы объединили наши продукты под брендом "Открытие Инвестиции". Ежедневно сотрудники Банка "Открытие" и "Открытие Брокер" объясняют инвесторам особенности наших продуктов и помогают клиентам подобрать стратегию в соответствии с их финансовыми целями.

- Как вы думаете, чем обусловлена популярность ваших фондов?

Мы считаем, что, в первую очередь, результатами по доходности и простотой нашей продуктовой линейки.

По данным Investfunds, ОПИФ "Открытие - Глобальные инвестиции" по состоянию на 30.09.2021 сохраняет первое место за год по доходности среди смешанных фондов, вкладывающихся в иностранные активы (+21,97%), а за 3 года занимает уверенную первую строчку среди всех смешанных фондов нашей страны (+98,81%).

Еще один наш фонд, ОПИФ "Открытие - Лидеры инноваций", входит в тройку лидеров по доходности среди фондов технологического сектора с активами более 1 млрд руб. за год (+21,17%) и за 3 года (+94,04%).

- Вы упомянули простоту вашей линейки ОПИФ. А в чем она заключается?

Мы разработали линейку таким образом, чтобы клиент чувствовал себя максимально комфортно. Наша команда прекрасно понимает, что инвестору, особенно начинающему, сложно разобраться в десятках фондов, пытаясь выбрать лучшее из неизведанного. Для него это новый опыт, ему нужен управляющий, который даст готовое решение, а не переложит ответственность за выбор на его плечи.

Поэтому для того чтобы выбрать свой фонд УК "Открытие", достаточно понимать только желаемую валюту (рубль или доллар), цель (на что вы хотите накопить: квартира, машина, образование детей, из чего по сути вытекает срок инвестирования) и аппетит к риску. После этого выбор становится абсолютно очевидным.

Если у вас большие ожидания по доходности, длинный инвестиционный горизонт и вы готовы рисковать, добро пожаловать на рынок акций! Здесь мы предлагаем фонды "Открытие - Акции" (в рублях) и "Открытие - Лидеры инноваций" (в долларах США). Если хотите заработать больше, чем по депозиту, но при этом рисковать вы не любите - стоит обратить внимание на смешанные фонды - "Открытие - Сбалансированный" (рубли) и "Открытие - Глобальные инвестиции" (доллары США). Для целей сроком от одного года до трех лет и почти полной минимизации рисков подойдут фонды облигаций - "Открытие - Облигации" (рубли) и "Открытие - Еврооблигации" (доллары США). Также для тех, кого интересует инвестирование в золото, у нас есть ОПИФ "Открытие - Золото".

Мы считаем, что и впредь линейка должна оставаться именно в таком виде - простой и понятной.

- Что еще влияет на растущий интерес инвесторов к ОПИФ вашей компании?

Мы информационно открыты, публикуем инвестиционные взгляды и решения управляющих на еженедельной основе на сайте УК "Открытие" (в разделах "Пресс-центр" и "Аналитика"), а также ведем свой ТГ-канал "УК "Открытие". Без галстуков".

Думаю, что немаловажным преимуществом является и прозрачность управления фондами. В дополнение к ежемесячному раскрытию структуры ПИФ, УК "Открытие" по каждому фонду раскрывает топ-10 позиций практически в режиме реального времени (по состоянию на 1-2 рабочих дня назад). Этой информации достаточно, чтобы составить впечатление о большей части состава портфелей акций, а также об уровнях концентрации в портфелях облигаций.

А еще наши фонды - со своим человеческим лицом. Текущий портфельный управляющий фонда "Открытие - Облигации" Дмитрий Космодемьянский управляет им с 2007 года, а Виталий Исаков управляет фондом "Открытие - Акции" с 2013 года. Это абсолютно уникальная ситуация для российского рынка управления активами. Такой длительный трек управления портфелем придает нашим фондам свой характер и яркую индивидуальность.

- Как развивается направление для институциональных инвесторов, в чем для них преимущества работы с УК "Открытие"?

Мы ценим взаимовыгодное сотрудничество с институциональными инвесторами. По сути мы являемся для них центром экспертизы, наши управляющие помогают им в реализации поставленных финансовых целей. Широкий спектр компетенций УК "Открытие" позволяет пенсионным фондам, страховым компаниям экономить ресурсы, ведь создание собственного штата и поддержание качественной инфраструктуры для управления требуют немалых затрат.

Отдельно отмечу нашу работу с портфелем Пенсионного фонда России. Управляя им с 2004 года, мы из года в год занимаем первое место по доходности портфеля. Также мы являемся одной из двух компаний, аккредитованных "Росвоенипотекой". Наша стратегия по инвестированию, включающая до 5% в акции, позволяет, несмотря на свой консервативный характер, получить дополнительную доходность в миллиарды рублей по всему портфелю.

- Рынок доверительного управления становится все более технологичным. Как вы развиваете цифровые каналы продаж и взаимодействие с клиентом в цифровой среде?

Помимо высококлассного управления сегодня требуется предоставить клиенту качественный и простой технологический сервис. В частности, продукты УК интегрированы в мобильное приложение и онлайн-банк Банка "Открытие". Клиент Банка в онлайн-каналах может оформить ИИС, ОПИФы, ДУ, а также получить актуальную информацию о своем портфеле. Информацию о наших продуктах можно получить и в мобильном приложении "Открытие Инвестиции".

Кроме того, УК "Открытие" предоставляет клиентам полный портфель цифровых сервисов для удаленной идентификации - СМЭВ и ЕСИА, а также систему быстрых платежей (СБП) и эквайринг. Соответственно, мы предоставили клиентам все необходимые технологические решения для инвестирования удаленно.

Отдельно хочу отметить, что у нас реализован портфель ИТ-решений, который позволяет подключать банки и других агентов для продажи продуктов УК "Открытие". Банки-партнеры могут, не тратя дополнительные ресурсы на разработку сложных инвестиционных решений и создание дорогостоящей инфраструктуры, задействовать наши мощности на взаимовыгодной основе. Таким образом, они обогащают свою продуктовую линейку, что позволяет им оставаться в рынке, востребованными и интересными для своих клиентов. Мы со своей стороны всегда открыты к новым партнерствам и интеграциям.

- В начале сентября вы запустили пять новых фондов и сформировали линейку биржевых ПИФов - на какие активы они ориентированы?

Наша линейка биржевых фондов состоит сегодня из семи фондов, покрывает основные классы активов, а главное, отвечает большинству запросов инвесторов. В нее вошли разные типы стратегий, направленные, в том числе, на акции ведущих компаний США, Азии, Европы и РФ, а также облигации США и России. Фонды ориентированы на различные классы активов и валюты инвестирования, широкое географическое покрытие, а также разный уровень риска.

Особое преимущество получают клиенты, предпочитающие портфельный подход к инвестициям: инвесторы могут собрать диверсифицированный портфель из консервативных, сбалансированных и рисковых стратегий.

- Расскажите, какие принципы остаются ключевыми в вашей работе?

Начну издалека. Я познакомился с рынком доверительного управления в 2003 году на примере фондов "Тройка Диалог" (дело компании живет и по сей день в виде сохранившихся фондов и ценности, которую профессиональные участники рынка переняли и сохранили). Одним из основополагающих принципов, который исповедовала компания, был принцип 3Д. Достоинство, доверие и доход. В УК "Открытие" мы стараемся следовать этим же принципам, добавив к ним 4Д - долгосрочность.

Благодаря такому подходу клиенты увеличивают с нами срок жизни в инвестиционных продуктах. Сейчас он составляет 3 года. Мы сами являемся долгосрочными фундаментальными инвесторами и ценим, что, выбирая нас, клиенты ориентируются именно на долгосрочное инвестирование.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ". Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок паевых инвестиционных фондов, размещена на сайте в сети Интернет https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Лидеры инноваций" зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации" зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Золото" зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции" зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4243.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК "ОТКРЫТИЕ" не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

АО "Открытие Брокер" (бренд "Открытие Инвестиции"), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moody"s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

1 https://raexpert.ru/researches/ua/du_1h_2021/

2 https://cbr.ru/Collection/Collection/File/36615/review_secur_21Q2.pdf

3 https://investfunds.ru/funds-statistics/

4 https://investfunds.ru/fund-rankings/uk-nav/?date=2021-6-30&tId=0-2