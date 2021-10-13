Acer представила новые модели ноутбуков

Тайваньский производитель Acer представил четыре новых ноутбука. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Acer Chromebook Spin 514 Фото: news.acer.com

Acer Chromebook 514 представляет собой ноутбук-трансформер. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением FHD и IPS-матрицей и процессором Intel Core 11 поколения.

Acer Chromebook Enterprise 515 Фото: news.acer.com

Модель Chromebook 515 обладает аналогичными характеристиками и отличается размером диагонали - 15,6 дюймов. Еще один ноутбук - модифицированный Acer Chromebook 514, но уже на базе процессора Mediatek, а не Intel. Самая младшая модель серии - Acer Chromebook Spin 314 - относится к категории "бюджетных" ноутбуков. Она тоже оснащена диагональю 14 дюймов и работает на процессорах Intel.

Acer Chromebook Spin 314 Фото: news.acer.com

Цена на Acer Chromebook Spin 514 - 799 евро, Acer Chromebook Enterprise 515 - 799 евро, Acer Chromebook Spin 314 - 449 евро. Российские цены пока не объявлены. Новинки поступят в продажу в 2022 году в январе.