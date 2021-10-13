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13.10.2021 10:33

AFI Development ввела цифровое управление строительством

Фото: предоставлено пресс-службой AFI Development Фото: предоставлено пресс-службой AFI Development
Фото: предоставлено пресс-службой AFI Development

Компания AFI Development внедрила облачное решение для автоматизации операционного контроля качества выполнения строительных работ. Пилотный проектом цифровизации управления строительством стал высокотехнологичный ЖК AFI Park Воронцовский в Обручевcком районе ЮЗАО Москвы.

Вместе с департаментом внедрения российского вендора "Мобильные решения для строительства" специалисты девелоперской компании провели аудит бизнес-процессов, настроили новые схемы взаимодействия, выстроили работу в едином цифровом пространстве, провели обучение инженеров и руководителей проектов строительства. Также к работе в проекте был подключен генподрядчик, что значительно ускорило отработку предписаний и замечаний к качеству.

ПК российской облачной платформы удобен тем, что в режиме реального времени позволяет обеспечивать взаимодействие службы строительного контроля и подрядных организаций в едином информационном пространстве, предотвращая простои и срывы сроков реализации проекта.

"Пилотное внедрение программного комплекса "СтройКонтроль" на проекте "AFI Park Воронцовский" позволило усилить контроля работы подрядчиков, значительно сократить время на внутренний документооборот и повысить эффективность работы как отдельных специалистов, так и операционного управления проектом в целом. Принято решение о дальнейшем использовании данной IT-системы на других объектах для контроля строительного процесса и выдачи предписаний с помощью мобильных устройств", - прокомментировал руководитель отдела информационных технологий AFI Development Алексей Козин.

Программный комплекс "СтройКонтроль" уже доказал свою эффективность, позволяя на 30% повысить качество строительного контроля, в 2,7 раза ускорить сроки устранения замечаний и снизить себестоимость квадратного метра жилья от 480 руб/кв.м.

"Первые 100 000 квадратных метров AFI Development оцифрованы, тиражирование проекта цифровизации процессов строительства продолжится на других ЖК компании. Дальнейшая дорожная карта по цифровой трансформации AFI Development предполагает внедрение в ИТ-ландшафт продуктов для ежедневного контроля объемов выполненных работ", - отмечает руководитель проекта внедрения компании "Мобильные решения для строительства" Ольга Самсонова.

ЖК AFI Park "Воронцовский" - пример сочетания культурного, архитектурного, интеллектуального наследия 60-х в современном для Москвы "прочтении". Философия жилого комплекса с фокусом на город будущего выходит за рамки романтизма и истории советских времен благодаря новым технологиям строительства и организации жилого пространств на основе платформы "умный дом", позволяющей запрограммировать неограниченное количество сценариев жизни ее обитателей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой AFI Development

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