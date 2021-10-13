AFI Development ввела цифровое управление строительством

Компания AFI Development внедрила облачное решение для автоматизации операционного контроля качества выполнения строительных работ. Пилотный проектом цифровизации управления строительством стал высокотехнологичный ЖК AFI Park Воронцовский в Обручевcком районе ЮЗАО Москвы.

Вместе с департаментом внедрения российского вендора "Мобильные решения для строительства" специалисты девелоперской компании провели аудит бизнес-процессов, настроили новые схемы взаимодействия, выстроили работу в едином цифровом пространстве, провели обучение инженеров и руководителей проектов строительства. Также к работе в проекте был подключен генподрядчик, что значительно ускорило отработку предписаний и замечаний к качеству.

ПК российской облачной платформы удобен тем, что в режиме реального времени позволяет обеспечивать взаимодействие службы строительного контроля и подрядных организаций в едином информационном пространстве, предотвращая простои и срывы сроков реализации проекта.

"Пилотное внедрение программного комплекса "СтройКонтроль" на проекте "AFI Park Воронцовский" позволило усилить контроля работы подрядчиков, значительно сократить время на внутренний документооборот и повысить эффективность работы как отдельных специалистов, так и операционного управления проектом в целом. Принято решение о дальнейшем использовании данной IT-системы на других объектах для контроля строительного процесса и выдачи предписаний с помощью мобильных устройств", - прокомментировал руководитель отдела информационных технологий AFI Development Алексей Козин.

Программный комплекс "СтройКонтроль" уже доказал свою эффективность, позволяя на 30% повысить качество строительного контроля, в 2,7 раза ускорить сроки устранения замечаний и снизить себестоимость квадратного метра жилья от 480 руб/кв.м.

"Первые 100 000 квадратных метров AFI Development оцифрованы, тиражирование проекта цифровизации процессов строительства продолжится на других ЖК компании. Дальнейшая дорожная карта по цифровой трансформации AFI Development предполагает внедрение в ИТ-ландшафт продуктов для ежедневного контроля объемов выполненных работ", - отмечает руководитель проекта внедрения компании "Мобильные решения для строительства" Ольга Самсонова.

ЖК AFI Park "Воронцовский" - пример сочетания культурного, архитектурного, интеллектуального наследия 60-х в современном для Москвы "прочтении". Философия жилого комплекса с фокусом на город будущего выходит за рамки романтизма и истории советских времен благодаря новым технологиям строительства и организации жилого пространств на основе платформы "умный дом", позволяющей запрограммировать неограниченное количество сценариев жизни ее обитателей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой AFI Development