AFI Tower - жилье с философией для креативной молодежи

Молодое поколение становится все более деятельным и успешным. К тридцати годам они уже владеют собственным бизнесом, занимают ведущие позиции в крупных компаниях, являются заметными деятелями сферы искусств. Будучи студентами не сидят на месте, а пробуют себя в самых разных ипостасях, берутся за разные проекты, занимаются наукой или искусством. Современная молодежь - это люди нового формата, которые готовы смотреть на мир по-новому и хотят окружить себя средой, которая под стать им, средой, в которой будут жить и работать их единомышленники, где будет все необходимое для комфортной жизни, лишенной бытовых проблем для того, чтобы не отвлекаться на мелочи, а сосредоточиться на главном, на том, что по-настоящему интересно и важно.

В Америке и Европе креативный кластер все чаще выбирает для себя формат проживания со множеством общественных пространств и досуговых зон внутри жилого комплекса - "Город в одном здании". Для России такой формат жилья новый, но он уже находит свое воплощение в новых проектах, так данная концепция реализуется в проекте AFI Tower - от AFI Development. Девелопер ставит перед проектом 2 очень важные цели, столь актуальные в условиях роста информационного и технологического поля: экономия времени для жителей, чтобы минимизировать распределение ресурса на мелкие, но важные жизненные заботы и дать возможность сконцентрироваться на личных и творческих вопросах, заниматься саморазвитием, а не решением бытовых проблем; разрушение социального барьера, так как молодое поколение стремится все больше к социальным контактам, формирует сообщества по интересам, видам бизнеса и иным творческим предпочтениям.

Жилой комплекс станет точкой притяжения для креативного и бизнес кластера людей, которые ценят комфорт, безопасность, интересуются новыми трендами которые трансформируют жизнь и выводят ее на новый уровень.

AFI Tower - это жилье нового формата со своей философией. Целый город в одном здании, с богатой инфраструктурой и целым рядом приятных бонусов, которых не встретишь ни в одном, даже самом продвинутом столичном ЖК. Посудите сами, жильцам AFI Tower будут доступны: клиннинговая служба и постирочная, ресторан, кафе, салон красоты и SPA, фитнес и йога залы, сайкл студия, хамам с бассейном, библиотека и мини-кинотеатр.

Во время пандемии стало ясно, что привычные форматы работы и отдыха не прошли проверку на прочность. Произошла переоценка ценности личного и общественного пространства. Стало ясно, что офис - это не здание где-нибудь в центре Москвы, а пространство, которое должно при желании трансформироваться, быть мобильным и находиться рядом с домом, с тем местом, где живут твои друзья и единомышленники. И в то же время офис не должен располагаться в собственной спальне или на кухне. Истина, как полагается, кроется по середине. Жильцы AFI Tower смогут ощутить на себе все преимущества нетворкинга в приятной атмосфере, ведь вместо домашнего кабинета жильцы дома могут использовать библиотеку, как деловое пространство, где можно в рабочей атмосфере поработать за компьютером. Для того, чтобы начать работать - достаточно просто спуститься на лифте. А если захочется взять паузу - рядом есть кафе, в котором можно устроить кофе-брейк или полноценно пообедать. И компания для обеда обязательно найдется, ведь жильцы AFI Tower - это не просто соседи, а сообщество людей, которые стремятся жить в дружеской атмосфере и рады совместному досугу.

Именно поэтому в AFI Tower есть достаточное количество зон для общения и совместных активностей. И речь не только про занятия йогой или фитнесом. Интеллектуалы оценят лаунж-зоны, в которых можно проводить встречи киноклуба, читального кружка, и другие "ламповые" посиделки.

Общественные пространства в AFI Tower становятся логическим продолжением личных квадратных метров, которые весьма разнообразны и каждый сможет подобрать квартиру или студию исходя из своих потребностей. В AFI Tower предлагается большой выбор студий от 20м2 до 35 м2, однокомнатных квартир от 38м2 до 63м, также представлены двухкомнатные от 60м2, трехкомнатные и четырехкомнатные от 100м2. Все квартиры продаются с отделкой, можно выбрать дизайнерскую отделку или white box и экономить время уже на этапе покупки и обустройства. Проект собрал все последние фишки и технологии, начиная от концепции, заканчивая обустройством жилого пространства, создать которое девелопер предлагает с помощью нового популярного формата мебели - трансформера, которая уже давно популярна зарубежом. Например, хранение одежды предусмотрено не в громоздком шкафу, а в выдвижных ящиках под кроватью. В кухонной зоне обеденный стол убирается в стену, а в зоне спальни кровать при необходимости можно задвинуть в специальную нишу, освободив тем самым пространство для прихода гостей.

В проекте предусмотрено множество функциональных зон. Например, в лобби предусмотрены ячейки для хранения вещей и постаматы для доставки интернет-заказов. Не будет проблем с хранением спортинвентаря, велосипедов, самокатов и прочего для любителей активностей. И конечно же у жильцов AFI Tower не будет проблем с парковкой - в подземном паркинге найдется место для любого личного транспорта.

Бытовые проблемы порой занимают слишком много времени, отвлекая от по-настоящему стоящих дел. В AFI Tower все насущные вопросы поможет решить консьерж-сервис, доступный 24/7. В любое время можно заказать уборку квартиры, стирку вещей или услугу "погулять с собакой" и многое другое.

AFI Tower - современное жилье не только с точки зрения философии, но и, конечно же, технологий. Башня управляется системой умный дом, а это значит, что все коммуникации работают как часы. Здесь не будет перебоев с водой или электроэнергией, не встанут лифты, любое ЧП автоматика предупредит заранее, а микроклимат будет комфортным не зависимо от погодных условий за окном. Платформа "Умный дом" может создавать многочисленное количество жизненных сценариев управления квартирой, жилым комплексом, камерами наблюдения, безопасностью и собственным расписанием, а также счетами.

Фото: Предоставлено пресс-службой AFI Development

Управлять всеми системами в квартире жильцы AFI Tower смогут через специальное приложение. Например, можно будет удаленно включать или выключать бытовые приборы, электричество, регулировать влажность и температуру воздуха. Также с помощью мобильного приложения, можно подключиться к внутренним камерам видеонаблюдения и, например, посмотреть, что происходит во дворе или на детской площадке.

И, конечно же, можно не волноваться за безопасность. Система контроля с бесконтактным доступом позволит попасть на территорию AFI Tower только ее жильцам c помощью распознавания лица или номера машины. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечит покой и порядок на всей территории. В квартире система безопасности сообщит о проникновении из вне или оповестит в случае возгорания, задымления или протечек. Интеллектуальные системы, внедренные во все инфраструктурные объекты, сделают жизнь в ЖК комфортной и подарят будущим жильцам совершенно новое представление о возможностях жилого пространства.

И хотя AFI Tower - это целый город в городе, который при желании можно и не покидать, ведь все необходимое есть внутри, прогуляться за его пределами все же стоит. У проекта удачное расположение: в 50 метрах находится Капустинский парк с прудом, где можно гулять с собакой, бегать по утрам или устраивать пикники с видом на воду. Также в пешей доступности семь парковых зон, в том числе Ботанический сад и ВДНХ. В тоже время рядом есть вся необходимая инфраструктура: кафе, рестораны, торговые центры, салоны красоты и многое другое. До станции метро "Ботанический сад" - семь минут пешком, в пешей доступности станция МЦК и удобный выезд на Проспект мира, по которому можно быстро доехать до центра.

Проект будет готов принять своих первых жильцов уже в четвертом квартале 2023 года, на текущий момент уже возведен 21 этаж.

Наша жизнь быстро меняется, формируя спрос на новый уровень комфорта и удобств, даже когда речь идет о собственном жилье. Cегодня молодые люди чаще покупают жилье для себя, но при этом хотят получить чуть больше, чем просто квадратные метры жилой площади.

Это привело к появлению спроса на жилые проекты нового поколения и легло в основу философии проекта AFI Tower, где помимо классических преимуществ жизни в ЖК уровня бизнес, внутри есть множество дополнительных удобств, а также особое пространство для работы, творчества и решения бытовых вопросов. Такой ЖК будет актуален много лет вперед, ведь основной тренд будущего - это создание community экосистемы внутри жилого пространства, чтобы не только проводить время внутри квартиры, а еще иметь возможность устроить свой досуг и оставаться в обществе интересных и не безразличных людей.