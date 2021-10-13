Apple может сократить производство iPhone 13 из-за нехватки чипов

Компания Apple может произвести на 10 миллионов смартфонов iPhone 13 меньше, чем планировалось, поскольку партнеры не могут предоставить достаточное количество чипов, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщается, изначально в Apple собирались выпустить 90 миллионов смартфонов из представленной в конце сентября линейки. Но теперь оказалось, что партнеры, занимающиеся производством полупроводников, не могут предоставить достаточно чипов.

Продажи iPhone 13 в России в первую неделю стали рекордными - в сетях мобильных операторов были зарегистрированы 93 тысячи устройств. Это 0,08% от общего числа смартфонов в стране. В прошлом году в первую неделю после старта продаж iPhone 12 в российских сетях появились 57 тысяч устройств из этой линейки.

На 18 октября запланирована еще одна презентация Apple, на которой, как ожидается, будет представлена новая модель MacBook Pro.