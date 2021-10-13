Беларусь стремится восстановить доковидный поток туристов из России

Российские туристы минувшим летом потратили в Беларуси 242,8 миллиона долларов - это второе место после Турции. Такие любопытные данные содержатся в недавнем исследовании лаборатории "СберИндекс" и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Очевидно, что в Беларуси путешественники чувствуют себя в безопасности на фоне пандемии коронавируса. А также это следствие отмены ряда ограничений для передвижения между нашими странами и результаты усилий индустрии гостеприимства.

Наземные границы между Беларусью и Россией, к сожалению, пока полностью не открыты, зато авиасообщение восстанавливается семимильными шагами. В начале сентября Россия сняла все ограничения, принятые во время пандемии. В результате сначала "Белавиа", а затем и "Аэрофлот" увеличили количество рейсов между Минском и Москвой и другими городами. Активизировались полеты в Санкт-Петербург, в расписании появились Екатеринбург, Уфа, Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Череповец, Калининград, Калуга… Более того, в белорусскую столицу из различных российских городов начали летать самолеты "Азимут", Nordwind Airline, "Северсталь", "Россия", "СКОЛ"… Туриндустрия воспряла духом.

- Расширение полетной программы из регионов России ведет к системному увеличению спроса на белорусский турпродукт, и в первую очередь на санаторно-оздоровительный отдых, - так прокомментировал хорошие новости председатель правления Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

Ситуация с пассажирским железнодорожным сообщением тоже внушает оптимизм. Еще зимой оно было заморожено, зато после апрельского "потепления" бесспорным хитом сезона являются электропоезда "Ласточка", всего за семь часов преодолевающие расстояние между Москвой и Минском. Ежедневно курсирует по два состава в прямом и обратном направлении, и до недавнего времени билетов на них было не достать. В связи с этим было решено с 1 октября вместо 5-вагонных "Ласточек" пустить 10-вагонные.

Восстановлению популярности у россиян белорусского вектора путешествий содействовало также снятие Минском в августе требования о самоизоляции для лиц, прибывающих в Беларусь и имеющих сертификат о проведенном курсе вакцинации от COVID-19 либо его копию.

Ковид заставил шевелиться представителей туриндустрии, и сегодня наряду с традиционными маршрутами и направлениями в Беларуси гостям из России готовы предложить интересные варианты путешествий по регионам. Например, буквально на днях в Гродно презентовали два новых туристических маршрута, посвященных старинным замкам, храмам и другим необычным местам области. Один из них - по Новогрудскому району, издавна славящемуся многоконфессиональными традициями. В маршрут включено почти два десятка объектов: Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, Фарный костел в Новогрудке, местные православные и католические храмы, мечети. Второй маршрут связал Ошмянский и Сморгонский районы, а ключевыми точками стали замки в Гольшанах и Крево, которые в этом году вновь начали принимать туристов.

Белорусский агроэкотуризм, сбавивший было обороты на фоне пандемии, вновь расправляет крылья. Агроусадьбы опять востребованы, а чтобы увеличить глубину продаж, их владельцы объединились и проведут 23 октября дни открытых дверей.

Доковидный хит туристических предложений Беларуси для россиян - отдых и оздоровление в санаториях - тоже восстанавливает популярность. В осенние месяцы благодаря скидкам и акциям загрузка ряда здравниц приближается к максимальной. Стартовали активные продажи зимних путевок в здравницы - россиян ждут на новогодние и рождественские каникулы.

Оценивая текущую ситуацию в отрасли, представители Министерства спорта и туризма Беларуси не скрывают: вернуться на доковидные показатели пока не удалось. Но интерес к стране у зарубежных партнеров, в том числе и из России, есть.

- Этот год показал, что отдыхать в Беларуси можно и нужно, туризм предлагает для этого много возможностей, - прокомментировала недавно итоги летнего сезона директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.