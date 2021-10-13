Bloomberg: Энергетический кризис делает Россию перспективнейшим рынком

Россия становится излюбленной точкой для вложений трейдеров, считает Bloomberg.

Как отмечает издание, с начала октября рубль показывает лучшие показатели среди валют формирующихся рынков, российские ценные бумаги демонстрируют хороший рост, а цены на энергоресурсы остаются высокими.

Ситуация на энергетическом рынке уже привлекла внимание к России и ее "здоровым финансам" - страна обладает золотовалютными резервами на сумму свыше 600 миллиардов долларов, а долговая нагрузка "завидно низкая".

В докладе группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини говорится, что ряд инвестиционных фондов уже частично отказывается от акций китайских технологических компаний в пользу российского энергетического сектора, а прогнозы экспертов по сырью остаются оптимистичными.

"Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций, которые составляют 25% индекса, Таким образом, это идеально нас устраивает как двигатель активов", - цитирует издание доклад.