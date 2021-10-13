Bloomberg: Энергетический кризис делает Россию перспективнейшим рынком

Новости

Фестиваль "Территория" представит детскую программу 08:16
Депутат Рады: На Западе Зеленского считают проблемой 08:06
МЭА допустило обвал цен на нефть до 24 долларов за баррель 07:40
Юрист объяснила, как можно вернуть деньги за лекарства 07:21
В Москве создали возможности для воспитания будущих бизнесменов 07:14
Зампред правительства РФ Юрий Борисов посетил Кубу с рабочим визитом 06:44
В Японии автобус с детьми врезался в стену, 17 человек госпитализированы 06:27
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 06:20
В Сингапуре невакцинированным запретили ходить в кафе и торговые центры 05:35
Видео: В якутском селе десантировалась тонна картофеля 05:31
Роспотребнадзор КЧР постановил привить от коронавируса 80% жителей региона 04:36
США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с РФ 04:33
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19 04:08
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса 03:25
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:14
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты 03:00
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС 02:40
Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией 01:57
Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса 01:27
Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 07:51
Рубрика: Экономика

Bloomberg: Энергетический кризис делает Россию перспективнейшим рынком

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Россия становится излюбленной точкой для вложений трейдеров, считает Bloomberg.

Фото: iStock
Bloomberg: Пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости

Как отмечает издание, с начала октября рубль показывает лучшие показатели среди валют формирующихся рынков, российские ценные бумаги демонстрируют хороший рост, а цены на энергоресурсы остаются высокими.

Ситуация на энергетическом рынке уже привлекла внимание к России и ее "здоровым финансам" - страна обладает золотовалютными резервами на сумму свыше 600 миллиардов долларов, а долговая нагрузка "завидно низкая".

В докладе группы стратегического анализа во главе с лондонским экспертом Дэвидом Силвестрини говорится, что ряд инвестиционных фондов уже частично отказывается от акций китайских технологических компаний в пользу российского энергетического сектора, а прогнозы экспертов по сырью остаются оптимистичными.

"Это будет укреплять рубль, что в свою очередь поможет росту котировок российских акций, которые составляют 25% индекса, Таким образом, это идеально нас устраивает как двигатель активов", - цитирует издание доклад.

Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

В ноябре россияне будут отдыхать 4 дня подряд
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег