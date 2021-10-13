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13.10.2021 22:05
Рубрика: Власть

Более 41 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 112 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 41,1 тысячи человек.

Кроме того, более 141,3 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 173 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 632 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 15 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 526 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще у 13 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 109 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 164 сотрудников.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 357 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 28,9 тысячи пациентов, свыше 10,2 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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