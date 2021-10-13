Британец случайно пробежал марафон

Британец Мэт Уилхау по ошибке оказался среди участников марафона. Изначально мужчина планировал принять участие в полумарафоне, но не успел к старту.

На месте он заметил людей, вышедших на дистанцию, и проследовал за ними, не уточнив, в каком именно забеге они принимают участие.

Как сообщает "Газета.Ru", через некоторое время Уилхаус заметил, что многие спортсмены уже завершили забег, что удивило его. "Я увидел потоки людей, которые закончили полумарафон", - рассказал Мэт.

Однако он не стал завершать забег, даже когда понял, что перепутал дистанции. По словам мужчины, он не хотел разочаровывать семью и друзей.

В итоге Мэт преодолел марафон за 4 часа 47 минут.