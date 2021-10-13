Чем поможет новый закон о такси

Теневой оборот в сфере таксомоторных перевозок в России составляет около 800 миллиардов рублей. И по сравнению с прошлым годом он не упал. Об этом "РГ" сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, участник Всероссийской конференции TAXI-2021 в Сочи.

- Количество нелегалов по-прежнему остается высоким, - отметила Зарипова. - По нашим оценкам, перевозками в стране занимаются два миллиона таксистов, а разрешений выдано всего 430 тысяч. А оформленных на автомобили такси полисов ОСАГО и вовсе 50 тысяч.

В целом проблемы частного извоза в регионах одинаковые - много бомбил, плохая организация предрейсовый осмотров водителей и технических проверок машин. Изменить ситуацию должен закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, проект которого недавно опубликовал Минтранс России.

- Проблема в том, что сейчас технологии удаленных медосмотров находятся вне закона, - пояснила Ирина Зарипова. - Суть их в том, что водитель с помощью специального терминала может измерить температуру, провериться на употребление наркотиков и так далее. Закон о такси поможет ускорить принятие документа об удаленных медосмотрах. Тогда все два миллиона водителей смогут работать легально, часть из них станут самозанятыми.

Что значит легально? Во-первых, платить налоги - четыре процента с транзакции. Во-вторых, удаленно проходить медосмотры, тогда пассажиры будут уверены в том, что за рулем трезвый, адекватный и отдохнувший водитель. В-третьих, все автомобили такси будут вовремя проходить техосмотр.

Еще одной темой для дискуссии на конференции стала цена на поездки. Во время обсуждения звучали предложения установить нижний порог. Сами таксисты заявляют, что тарифы слишком низкие, поэтому водители недосыпают, берут слишком много заказов, чтобы заработать. В итоге все это сказывается на безопасности пассажиров. Однако их оппонентам тоже нашлось, что сказать. "Конечно, современные таксисты скучают по советским временам, когда на такси стояла очередь и было распространено "Шеф, плачу два счетчика!", - парировали они.

Перевозками в стране занимаются два миллиона таксистов, а разрешений выдано всего 430 тысяч

По словам экспертов, в разработанном законе есть положение о нижней ценовой планке, но пока речь идет о ее введении в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Севастополе. Хотя она необходима и в других регионах. Нижняя планка защитит легальных таксистов от демпинга. Хотя нужна и верхняя планка, чтобы защитить пассажиров от необоснованных скачков цен, например в праздники.

При этом есть в регионах и свои проблемы. "Например, в Сочи на подработку стремится много водителей такси, особенно из соседних республик, ведь город перенасыщен туристами, - говорит Ирина Зарипова. - Также на курорте процветает мошенничество".

Мнение

Закон о такси в такой версии не решит проблем на рынке, считает глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. По его словам, как и в предыдущих версиях, в законопроекте изложены отрывочные нормы без учета лучших региональных практик принципов цифровой экономики. В нем таксисту предлагается не только обзавестись ворохом бумаг - начиная от письменных договоров с агрегатором, медиком, механиком и заканчивая дипломом об окончании курсов, но и возить их с собой. Вот такая цифровая экономика.

Работающая сейчас в столице комплексная информационная система "Аналитика работы такси" - КИС "АРТ", цифровой профиль водителя, позволяют контролировать работу шофера такси без лишних бумаг. То, что предлагается в этом проекте, породит не только торговлю справками, но и коррупцию, уверен эксперт.

Подготовил Владимир Баршев