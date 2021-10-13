Чили отменяет карантин для привитых "Спутником V" туристов из РФ

Чилийские власти разрешили российским туристам, привитым вакциной "Спутник V", с 1 ноября въезжать в страну без необходимости проходить пятидневный карантин. Об этом в сообщили в посольстве РФ в Сантьяго.

"Чилийские власти в предварительном порядке анонсировали изменение режима въезда иностранцев в Чили с 1 ноября 2021 года. Начиная с этой даты все иностранные граждане, привитые от коронавируса и прошедшие процедуру валидации их национальных сертификатов о вакцинации на специализированной платформе Министерства здравоохранения Чили www.mevacuno.gob.cl, освобождаются от необходимости прохождения обязательного пятидневного карантина после въезда в страну", - цитирует диппредставительство ТАСС.

В посольстве также подчеркнули, что из всех российских препаратов в Чили зарегистрирован только "Спутник V", а потому подтверждение российского сертификата о вакцинации возможно только, если турист сделал именно эту прививку. На процедуру валидации справки может уйти максимум 30 дней.

В дипмиссии также отметили, что иностранцы с подтвержденным сертификатом о вакцинации смогут свободно передвигаться по территории Чили после получения отрицательного результата ПРЦ-теста, который нужно сдать по приезде в страну.