Что делать тем, кто не получил уведомление по имущественным налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) до конца октября завершит рассылку физлицам налоговых уведомлений по имущественным налогам. Те собственники транспортных средств и объектов недвижимости, кто не получит сообщения, должны будут самостоятельно подать необходимые сведения, сообщили в пресс-службе ФНС.

"Такое сообщение оформляется по форме и направляется в любой налоговый орган либо в МФЦ, уполномоченный их принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств", - пояснили в налоговой службе.

Информацию необходимо предоставить до 31 декабря. В случае нарушения этих сроков может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Рассылка уведомлений для уплаты физлицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество стартовала в сентябре. Всего ФНС отправит 67,1 млн уведомлений. Из них 44,6 млн - по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря.

Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 2%.

"Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года", - отмечали ранее в ведомстве.