Депутат Рады: На Западе Зеленского считают проблемой

Вашингтон стал скептически относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который превратился в "проблему" для Запада. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Волошин.

По его словам, именно с такими установками приехала в Москву помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. "Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый", - сказал Волошин в эфире телеканала "Первый независимый".

Весной президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и во многом благодаря этому "Украина существует хотя бы той форме, в которой она существует", напомнил депутат. Так что американские власти понимают, что устроить какую-либо эскалацию может только Украина, считает Волошин.

"И Нуланд в этой связи (во время визита в Москву - прим. "РГ") явно услышит то же самое: "Разберитесь со своим Зеленским. Он неподконтрольный, непредсказуемый, есть информация, что иногда он принимает решения в измененном состоянии сознания. Это проблема". И это проблема уже для всех - не только для Москвы. Это проблема для Вашингтона, для Запада", - заявил политик.