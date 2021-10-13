Для большинства россиян важна экологичность товаров при покупке

Однако, если более 55% обращают внимание на экологичность товаров при покупке (по 58% - 25-34-летних и 45-59-летних), то 40% потребителей чаще не смотрят на маркировку (59% - 18-24-летних), а 12% совсем не обращают внимание на степень экологичности произведенного товара.

При этом две трети участников опроса или 64% заметили, что отдадут предпочтение товару подороже, если он будет безопаснее для среды обитания по сравнению с предложенным более дешевым. Тем не менее более дешевый, но менее экологичный товар выберет каждый четвертый - 25%. Более половины опрошенных (55%) высказали убеждение о том, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково.

Чтобы содействовать охране природы, 41% опрошенных согласны не использовать пластиковую посуду, 26% уже от нее отказались. 10% не едят мясо, 33% отказались и не носят мех, 13% не носят кожаную обувь, 44% не используют лампы накаливания. Правда, абсолютное большинство призналось, что не готово отказаться от мяса - 85%, 73% не хотят отказываться от бумаги, 70% не откажутся от батареек. Чуть меньше - 62% - против отказа от использования кожаной обуви.