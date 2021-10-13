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13.10.2021 13:34
Рубрика: Общество

Для большинства россиян важна экологичность товаров при покупке

Текст: Владимир Емельяненко
Свыше половины или 55% россиян, как правило, обращают внимание на маркировку экологичности приобретаемых товаров. Таков один из главных итогов социологического исследования ВЦИОМ на предмет понимания степени экологичности мышления современных потребителей. Итоги опроса публикуются на сайте ВЦИОМ.

Однако, если более 55% обращают внимание на экологичность товаров при покупке (по 58% - 25-34-летних и 45-59-летних), то 40% потребителей чаще не смотрят на маркировку (59% - 18-24-летних), а 12% совсем не обращают внимание на степень экологичности произведенного товара.

Фото: Andrey Popov / gettyimages
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При этом две трети участников опроса или 64% заметили, что отдадут предпочтение товару подороже, если он будет безопаснее для среды обитания по сравнению с предложенным более дешевым. Тем не менее более дешевый, но менее экологичный товар выберет каждый четвертый - 25%. Более половины опрошенных (55%) высказали убеждение о том, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково.

Чтобы содействовать охране природы, 41% опрошенных согласны не использовать пластиковую посуду, 26% уже от нее отказались. 10% не едят мясо, 33% отказались и не носят мех, 13% не носят кожаную обувь, 44% не используют лампы накаливания. Правда, абсолютное большинство призналось, что не готово отказаться от мяса - 85%, 73% не хотят отказываться от бумаги, 70% не откажутся от батареек. Чуть меньше - 62% - против отказа от использования кожаной обуви.

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