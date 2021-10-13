Дочь заболевшего COVID Александра Серова рассказала о его лечении

Мишель Серова, дочь советского, российского певца и автора песен Александра Серова, рассказала о состоянии отца, госпитализированного с коронавирусом.

"Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!", - написала Мишель в своем Instagram, отвечая на многочисленные вопросы обеспокоенных поклонников таланта Александра. И выразила благодарность всем за их пожелания, поддержку и внимание.

"Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения! Главное, настраиваться на самое лучшее! Все будет хорошо!", - с оптимизмом заключила пост Мишель Серова.

Мишель (названа в честь актрис Мерсье и Пфайффер) - дочь Александра от гимнастки Елены Стебеневой. Родилась в 1993 году. Серов и Стебенева развелись в 2010-м после почти двадцати лет брака. В прошлом году Мишель родила дочь, которую назвали Мией.

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