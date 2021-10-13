Новости

Умер актер Сергей Лупильцев 14:06
Звезды "Викингов" и "Сверхъестественного" сыграют в фильме с Болдуином 13:25
Опубликован трейлер мини-сериала "Психиатр по соседству" 10:43
Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным за всю историю Netflix 10:16
Disney снимет фильм о своем основателе и "Диснейленде" 09:54

Дочь заболевшего COVID Александра Серова рассказала о его лечении

Новости
    13.10.2021, 13:41
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мишель Серова, дочь советского, российского певца и автора песен Александра Серова, рассказала о состоянии отца, госпитализированного с коронавирусом.

"Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости!", - написала Мишель в своем Instagram, отвечая на многочисленные вопросы обеспокоенных поклонников таланта Александра. И выразила благодарность всем за их пожелания, поддержку и внимание.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца

"Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения! Главное, настраиваться на самое лучшее! Все будет хорошо!", - с оптимизмом заключила пост Мишель Серова.

Мишель (названа в честь актрис Мерсье и Пфайффер) - дочь Александра от гимнастки Елены Стебеневой. Родилась в 1993 году. Серов и Стебенева развелись в 2010-м после почти двадцати лет брака. В прошлом году Мишель родила дочь, которую назвали Мией.

Ранее композитор Игорь Крутой попросил поставить свечку за здравие певца, которому он является старинным другом.

Новости

Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 12.10.2021
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 12.10.2021
Уилла Поултера показали в образе персонажа Marvel Адама Уорлока 12.10.2021
Появился трейлер мультфильма "Лунные приключения" 12.10.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com/ IVI онлайн-кинотеатр
Вышел трейлер сериала "Везет" со звездным актерским составом 12.10.2021
СМИ: Лежащий в коме актер Валерий Гаркалин пошел на поправку 12.10.2021
Игорь Крутой призвал молиться за заболевшего COVID Александра Серова 12.10.2021
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ perchetendenza
Умер итальянский актер Элио Пандольфи 12.10.2021
Умер советский актер Гунтис Скрастиньш 12.10.2021
Умерла жена Вахтанга Кикабидзе 12.10.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери 11.10.2021
Актриса из "Служебного романа" Людмила Купина умерла от COVID-19 11.10.2021
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 11.10.2021