Его музыка и его женщины - 100 лет со дня рождения Ива Монтана

Бывший парикмахер, бывший рабочий, паренек из простой семьи, чей голос покорил сердца миллионов, без которого невозможно представить французский шансон, родился 13 октября 1921 года в семье бедных итальянских евреев, которые сбежали от Муссолини во Францию, в Марсель. Его любили великие женщины мира - Эдит Пиаф, Мэрилин Монро, Симона Синьоре. Пожалуй, с Ива Монтана можно смело вести отсчет секс-символов на эстраде. "РГ" вспоминает любопытные факты из жизни известного шансонье.

Ив Монтан - это псевдоним

"Ив Монтан" - это гибрид двух слов - из французского и итальянского. "Ива, монта!" ("Иво, поднимайся, домой!"), - так говорила мама, когда Иво Ливи (так по-настоящему звали певца - прим.ред.) пропадал на улице. Семье приходилось трудно - с 11 лет Иво брался за любую работу, а в 17 вышел на сцену - спел перед киносеансом. К этому времени он уже сумел пересмотреть всю классику Голливуда, потому что экономил деньги и покупал билеты на самые дешевые сеансы - как появлялась свободная минутка, он тут же торопился в кино. После вступления Франции в войну, Монтану пришлось вместо пения устроиться на судостроительный завод, а в период оккупации он отправился на стройку, и о карьере певца пришлось забыть на некоторое время.

"Французский воробушек" Эдит Пиаф стала покровителем Монтана

В 1944 году Ив Монтан дал большой концерт в Париже, на котором его приметила несравненная Эдит Пиаф. А познакомились они в кабаре "Мулен Руж". Монтану тогда было всего 23 года. "От него веяло сильным мужским началом, а голос забирался внутрь…", - потом вспоминала Пиаф о двух главных качествах великого шансонье. Она помогла осуществиться его юношеской мечте - сыграть в кино. Монтан дебютировал в кинофильме "Звезда без неба", потом была картина "Врата ночи". С Пиаф они пели дуэтом, Эдит устраивала для Монтана гастроли. Монтан хотел жениться на Эдит, но оба слишком сильно бредили карьерой. А, может, Пиаф просто завидовала восходящей звезде.

Самый красивый роман Ива Монтана длился 35 лет

Они встретятся в парижском кафе "Золотая голубка". Он - восходящая звезда. Она, Симона Синьоре - звезда настоящая, чьим талантом восхищаются Пабло Пикассо, Гийом Аполлинер, Жан-Поль Сартр. Ради него она бросит карьеру, будет постоянно следовать за супругом. Через некоторое время это будет тяготить Ива Монтана: он не хотел, чтобы его жена занималась исключительно домашними делами. В ответ на упрек мужа о том, что она нигде не снимается, Симона наберет телефон и согласится на роль Терезы Ракен в одноименном фильме. А потом получит "Оскар" за фильм "Путь наверх".

Ив Монтан осмелился критиковать Хрущева

1950-е - взлет карьеры Монтана. Он регулярно выступает в парижском "Этуале" с сольными программами. А еще он даст более двухсот концертов за шесть месяцев - рекорд для французских исполнителей, за что получит фантастический гонорар в несколько миллионов франков.

В 1952-м выходит фильм с Монтаном "Плата за страх", который получит Гран-при Каннского фестиваля. Ива Монтана наконец признает мировой кинематограф. А в 1956 году супруги Монтан побывали в Советском Союзе. Визит состоялся благодаря Сергею Образцову, который привез с гастролей пластинки с записями Монтана. Записи очень понравились на самом верху. Концерты Ива в Москве проходили с неизменным успехом, а Ив Монтан и Симона Синьоре были приглашены на ужин с Микояном, Хрущевым, Маленковым, Молотовым и Булганиным. Правда, на ужине они осмелились критиковать политику СССР и, в частности, ввод советских войск, которые подавили восстание в Будапеште. Почти сразу после этого пластинки шансонье в СССР оказались под запретом.

Мэрилин Монро сама захотела сниматься с Ивом Монтаном

Еще одна роковая женщина в биографии Ива Монтана. Ему предложили роль в мюзикле "Займёмся любовью", в которым вместе с ним должна была сниматься Мэрилин Монро. Поговаривали, что белокурая звезда сама настояла на кандидатуре французского певца. На съемках зародился роман. Фильм снимали в США. Монтан объяснит свою измену одиночеством и тем, что оба оказались вдали от дома. "Нормальный мужчина смог бы удержаться от соблазна, находясь в течение трех месяцев в объятиях мадмуазель Монро? Я в это не верю…" - вспоминал потом Ив Монтан. Симона так и не сможет простить адюльтер. Свою грусть она будет топить в алкоголе.

Ив Монтан - народный шансонье

Его любили все. И те, кто становились героями его песен - молотобойцы, боксеры, солдаты, наемные рабочие - и утонченные меломаны. Низкий голос, удивительно нежный тембр. Самые известные хиты Монтана - романтично-меланхоличные: "В Париже", "Опавшие листья", "Так идет жизнь" - до сих пор угадываются с первых аккордов. Они как символ молодости, а с ней страсти, легкости. Нежный и брутальный Ив Монтан в своих песнях приглашает неисправимых романтиков на прогулку по своему любимому Парижу и страницам былой любви.