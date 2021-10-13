Экс-чиновников Трампа подозревают в хищении подарков

Бывших чиновников администрации экс-президента США Дональда Трампа заподозрили в хищении дорогостоящих подарков, которые предназначались зарубежным лидерам. Предположительно, это произошло в момент передачи полномочий новой администрации в январе 2021 года.

Эту именную куртку Дональд Трамп получил в подарок от южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в 2019 году. Сдал ли он ее в архив или выкупил в личное пользование? Фото: АР

По данным телеканала NBC News, соответствующее расследование ведет управление генерального инспектора. Там подозревают, что по сложении полномочий некие чиновники напоследок прихватили домой из специального хранилища часть подарков, имеющих "значительную стоимость" и приобретенных за счет бюджетных средств.

Телеканал отмечает, что надзорные органы "тщательно расследуют обстоятельства, которые привели к исчезновению некоторых подарков". В частности, речь о презентах, предназначавшихся для иностранных делегаций, которые должны были приехать на саммит G7 в 2020 году в Кэмп-Дэвид - загородную резиденцию президента США. Это кожаные папки, оловянные подносы и мраморные шкатулки с президентской символикой или автографами американский первой четы - Дональда и Мелании Трамп. Саммит из-за пандемии отменили, и сувениры до поры до времени лежали в хранилище, но при очередной ревизии их там не оказалось.

Таинственным образом исчезли и подарки, которые зарубежные правительства дарили американским чиновникам. По законам США чиновники обязаны сдать такие презенты на хранение в Национальный архив или другое государственное учреждение.

Либо же, если презент приглянулся и расставаться с ним невмоготу, можно выкупить его в личное пользование, уплатив минфину США его стоимость. Присматривает за этим протокольное управление госдепартамента. Например, сам Дональд Трамп получал в подарок 9-миллиметровый пистолет от властей Чехии и деревянную скамейку в форме ягуара от бразильцев, но выкупать их не стал и передал на хранение.

Саммит G7 отменили, а подарки, закупленные для зарубежных гостей, отправили на склад, откуда они вдруг исчезли

В списке пропаж числится бутылка виски стоимостью 5,8 тысячи долларов, которую представители Японии вручили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео. Сам он настаивает, что вообще никогда к ней не прикасался, и винит бывших подчиненных: "Не знаю, как в госдепартаменте умудрились ее потерять, хотя я насмотрелся на некомпетентность за время моей работы там". Бутылку, как положено по регламенту, сдали в хранилище, но оттуда она чудодейственным способом исчезла.