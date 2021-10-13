Эксперт Минздрава выделила основные признаки инсульта

Согласно статистике, каждый год в мире инсульт развивается у 13,7 млн людей. Половина из них после инсульта живут меньше года. В свою очередь, около половины всех выживших становятся инвалидами.
Выделяют два основных типа инсульта:
Ишемический инсульт - наиболее распространен, он составляет около 87% всех случаев. Ишемический инсульт происходит при закупорке кровеносных сосудов мозга тромбом (сгустком крови) или атеросклеротической бляшкой (отложением холестерина в стенке сосуда). Они не позволяют крови и кислороду достичь определенного участка мозга.
Геморрагический инсульт происходит, когда разрывается кровеносный сосуд и кровь заполняет окружающие ткани. Чаще всего это результат аневризмы - истончения или растяжения в стенке сосуда.
Отдельно следует выделить транзиторную ишемическую атаку или мини-инсульт. Для нее характерны те же самые симптомы инсульта, исчезающие в течение суток.
Транзиторная ишемическая атака - грозный признак, он предупреждает, что в ближайшее время может развиться тяжелый инсульт. Поэтому если возникли симптомы инсульта, а через некоторое время прошли, нельзя успокаиваться, надо все равно показаться неврологу.
Симптомы инсульта обычно развиваются внезапно, в течение нескольких секунд или минут, и чаще затрагивают одну сторону тела.
К основным симптомам относятся:
- Онемение или слабость лица, руки или ноги.
- Спутанность сознания, проблемы с речью или пониманием речи.
- Нарушение зрения в одном или обоих глазах.
- Головокружение, потеря равновесия и координации движений.
- Сильная головная боль, возможно с тошнотой и рвотой (характерна для геморрагического инсульта).
При инсульте важна каждая минута. Чем раньше больной получит помощь, тем больше шансов на выздоровление.
Нужно запомнить простое правило "УДАР", с помощью которого можно распознать симптомы инсульта у себя и окружающих людей.
У (Улыбка). Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет асимметричной.
Д (Движение). Попросите поднять обе руки перед собой. При слабости мышц одна рука будет опущена.
А (Артикуляция). Попросите человека что-то сказать или повторить за вами какую-либо фразу. Во время инсульта произношение слов будет невнятным, напоминающей речь пьяного человека.
Р (Решение). При наличии этих признаков срочно звоните в "Скорую помощь".