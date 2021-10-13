Эксперт: России нужна программа развития чистых технологий переработки угля

Сторонники "зеленой" энергетики твердят: время "грязной" угольной генерации уходит. А есть ли в России чистая угольная генерация? Чем ответим на вызовы, связанные с глобальным потеплением? На вопросы "РГ" ответил научный руководитель Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН в Кемерове, лауреат Международной премии "Глобальная энергия"-2021 в номинации "Традиционная энергетика" академик Зинфер Исмагилов.

Зинфер Ришатович, уступит ли когда-нибудь традиционная энергетика России место энергетике нетрадиционной?

Зинфер Исмагилов: Давайте будем реалистами. Сегодня в нашей стране доля традиционной энергетики - больше 99 процентов. В то время как в некоторых странах до 20 процентов занимает генерация из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Что касается генерации угольной, то в Китае она достигает 65 процентов, в США - 27, в ЕС - 18, а России - около 17 процентов. И еще 10-15 лет она свои позиции сохранит. В перспективе уголь, вероятнее всего, будет использоваться в отечественной энергетике до 2050 года. С применением газификации, последующим сжиганием газа, сбором и захоронением диоксида углерода. Благодаря достижениям отечественной науки и развитию технологий неуклонно будут снижаться вредные выбросы традиционной энергетики и эмиссия парниковых газов, но не стоит обещать, что мы перейдем на возобновляемые источники энергии уже через десять лет.

Премию вы получили за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ для энергетики и борьбу с изменением климата. Что при этом сыграло решающую роль?

Зинфер Исмагилов: За полвека мы с коллегами подготовили тысячу публикаций, получили около двухсот патентов, защитили более тридцати кандидатских и шесть докторских диссертаций. И добились значимых результатов, в том числе на международном уровне. Так, например, начиная с 90-х годов прошлого века совместно с японскими партнерами исследовали ряд каталитических методов получения углеродных нановолокон и углеродных нанотрубок из различных углеводородов. Разработали и запатентовали методы внедрения в их структуру атомов азота. Эти ценные твердые углеродные материалы используются в производстве суперконденсаторов для хранения электроэнергии, топливных элементов, катализаторов очистки моторного топлива, а также для упрочнения композитов, применяемых в энергетике, авиастроении, медицине и других отраслях. При этом наноматериалы производятся без сжигания природного газа и выделения большого количества СО2, зато мы получаем газообразный водород - энергетическое сырье будущего.

В перспективе уголь, вероятнее всего, будет использоваться в отечественной энергетике до 2050 года

В России разрабатывают систему ценообразования на выбросы парниковых газов, а вы тем временем подготовили программу по утилизации СО2...

Зинфер Исмагилов: Глобальное потепление грядет, и, если не принимать серьезных мер сегодня, через двадцать-тридцать лет климат изменится очень сильно. Потому большое внимание уделяется ограничению эмиссии метана и СО2. Хотя наша страна выбрасывает в воздух несопоставимо меньшие по сравнению с другими государствами объемы углекислого газа. Китай, например, перерабатывает и сжигает около трех миллиардов тонн угля. Тогда как Россия, добывая 420-450 миллионов тонн, львиную их долю экспортирует. Остальное идет на производство кокса и угольную генерацию.

Между тем есть масса вариантов утилизации углекислого газа. Многие компании внедряют технологии его нулевого баланса, утверждая, что при добыче нефти или газа в недра закачивается адекватное количество СО2. Но загнать газ под землю можно только под высоким давлением, сконцентрировав его. А это - энергозатраты в виде... сжигания топлива.

Мы предложили искать альтернативные, каталитические методы получения полезных продуктов из СО2, выделяемого угольными станциями. Проект, представленный на Петербургском международном экономическом форуме-2021, вошел в десятку прорывных идей в области энергетики на ближайшие десять лет. Сегодня на получение полезных продуктов идет лишь чуть больше ста миллионов тонн СО2. И производится их не так уж много, хотя потенциал большой. Есть технологии выпуска мочевины, салициловой кислоты, полимеров и стройматериалов. В Китае из полученного из угля синтез-газа и воды делают моторное топливо. А мы еще убеждаем руководителей угольных компаний в том, что СО2 - на самом деле проблема. Но когда выяснилось, что Парижское соглашение обязывает платить углеродные налоги и пошлины, наметились подвижки.