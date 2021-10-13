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13.10.2021 17:20
Рубрика: Экономика

Эксперты исключили возможность резкого подорожания лекарств

Текст: Елена Манукиян
Особого повышения цен на лекарства из-за сезонного роста заболеваемости опасаться не стоит, рассказали "Российской газете" в Ассоциации независимых аптек. По словам руководителя организации Виктории Пресняковой, за весь год цены на лекарства выросли на 8-15% в зависимости от региона: где-то больше, где-то меньше, потому что их стоимость часто зависит от местных нормативных актов, которые регулируют те или иные наценки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, это подорожание связано с ослаблением курса рубля и ростом цен на импортные препараты, а также сырье - российский фармацевтический рынок критически зависит от зарубежной продукции, говорит эксперт. В то же время дорожает топливо, логистика, тарифы ЖКХ, арендная плата, упаковочные материалы, и это отражается на себестоимости препаратов, а значит - их цене в аптеке.

При этом, есть препараты из перечня ЖНВЛП, цены на которые контролирует государство. Повышать стоимость на эту группу производитель может один раз в год и не выше официального уровня инфляции, а вот понижать можно чаще. Все зависит от цен на эти препараты в референтных странах, подчеркнула Преснякова.

Ранее в общественной организации "Общественная потребительская инициатива" обратили внимание, что с наступлением осени лекарства в подорожали более чем в 25% аптек. За месяц цены в среднем выросли на 5-10%, в основном - на противовирусные препараты из-за того, что на них резко увеличился спрос.

Сезонный спрос на лекарства фармацевты подтверждают. Причем отмечают, что осенью он вырос на все группы препаратов, в том числе - витамины, иммуностимуляторы и даже успокоительные средства. В сети аптек "36,6-Здоровье" в Тверской области за месяц жители региона купили больше на 12% противовирусных препаратов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала "Российской газете" их собственник Марина Григорян. По ее словам, незначительный рост цен на некоторые лекарства, действительно, есть, но он не связан с сезонностью. Между тем, по данным исследования компании DSM-group, противовирусные препараты в сентябре россияне стали чаще покупать в 1,5 раза, примерно на столько же увеличились продажи капель и спреев от насморка. А самыми востребованными в этом месяце оказались лекарства от кашля и для устранения симптомов простуды - на них спрос вырос почти в 2 раза.

В целом за месяц россияне потратили на лекарства на 8,7% больше, чем в августе. Всего они купили 392 млн упаковки лекарств, а оборот аптечного рынка составил 100,3 млрд рублей.

При этом наши соотечественники чаще стали искать препараты в интернете, чтобы купить их по более выгодной цене, сравнивая стоимость в разных аптеках, говорит директор отдела стратегических исследований DSM-group Юлия Нечаева. В связи с этим сегодня набирают популярность агрегаторы, такие, например, как "Все аптеки", "Мегаптека","Ютека", где подключено большое количество аптек и можно сравнить цены.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Цены на лекарства

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