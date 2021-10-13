Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты

Криптовалюта биткоин обновила максимум с мая - сейчас она торгуется на отметке 57 тысяч долларов. Опрошенные "РГ" эксперты считают, что цены на видеокарты могут вернуться к майским показателям.

"Цены на видеокарты рухнули в начале лета, вслед за майским обвалом цен на криптовалюты, - говорит Илья Коровин, председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках. - С начала июля видеокарты планомерно растут, однако гораздо меньшими темпами, чем биткоин, который только за последний месяц взлетел с 42 до 58 тысяч и всего на 10% не дотянул до исторических высот. Видеокарты не спешат повторять этот спурт, поскольку рынок учитывает крайне высокую вероятность коррекции, характерной для крипторынка. Но в случае, если биткоин сможет в ближайшие пару месяцев удержать уровень 50-60 тысяч долларов, видеокарты с большой долей вероятности могут ускорить своё движение к майским ценам этого года".

Алексей Лыков, руководитель компании MY.GAMES Cloud, полагает, что в ближайшее время стоит ожидать роста цен на видеокарты. "Кризис полупроводников и прошлый взлет биткоина уже создали дефицит и подняли цены на видеокарты - и ситуация не становится лучше. Это также подтверждается в том числе не слишком позитивными прогнозами производителей консолей нового поколения, которым также необходимы графические чипы, - они предупреждают о возможном продолжении дефицита устройств в 2022 году".