Есть ли перспективы у растительного молока и мяса

Растительные бургеры, креветки, глазированные сырки и другая альтернативная продукция появляются на полках магазинов. Основные покупатели - молодежь, которая заботится о животных и планете. Правда, делают растительное мясо из обычного гороха или сои, а стоит оно, как натуральный премиальный стейк. Но уже сейчас очевидно: потребление всякого рода заменителей животной продукции не просто дань моде, а устойчивый тренд.

Каждый третий российский потребитель покупает растительные аналоги молока. При этом зачастую эти же люди продолжают пить и традиционное молоко, следует из данных Роскачества. Полностью заменили животное молоко только 6% россиян. Например, в "Магните" продажи растительных аналогов молока в первом полугодии выросли на 35%, рассказала на "круглом столе" в ЕЭК руководитель управления по взаимодействию с государственными органами компании Юлия Храмайкова. К растительному мясу россияне пока относятся настороженно. А для большинства покупателей сейчас на первом месте - качество продуктов и здоровое питание.

Пандемия ускорила развитие этого направления. Разрывы цепочек поставок, опасения передачи инфекции от животных человеку, стремление потребителей к ЗОЖ привели к тому, что инвестиции в стартапы по производству растительного мяса достигли исторических максимумов. Это наслаивается на проблему климатических изменений и попытки государств сократить выбросы парниковых газов (а животноводство - один из серьезных их "производителей"). Растительное мясо едят веганы и в диетических целях, говорит заместитель директора Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Ядвига Радомирова. Мировой рынок оценивается в чуть более 5 млрд долларов. Но к 2030 году может превысить 15 млрд долларов.

Заменой животным бургерам растительные не станут, а будут, скорее, интересным дополнением к столу. Но страны ЕАЭС на производстве и экспорте таких растительных аналогов точно могут неплохо заработать. Для этого у нас есть достаточные земельные ресурсы и научный потенциал, считает министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян.