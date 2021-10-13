Евросоюз выделит Афганистану миллиард евро

На саммите G20 по Афганистану было решено оказать новому афганскому правительству финансовую помощь. В частности, Евросоюз выделит на эти цели миллиард долларов, однако эти средства пойдут не только Афганистану, но и граничащим с ним странам, чтобы помочь тем справиться с потоком афганских беженцев.

США обещали увеличить помощь Кабулу на 300 миллионов долларов (выплата 64 миллионов долларов уже одобрена). Еще 200 миллионов долларов в течение года выделит Япония, а Китай ускорит гуманитарную помощь Кабулу на 31 миллион долларов (продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты).

При этом США и ЕС отказались размораживать афганские активы. Как заявил представитель политического офиса "Талибана" (движение запрещено в РФ) Мохаммад Наим Вардак после переговоров в Дохе 13 октября с представителями США и европейских стран, речь идет о 9-10 миллиардах долларов. Однако партнерам по переговорам с правительством талибов удобнее контролировать Кабул путем предоставления помощи, нежели бесконтрольно передавать им деньги. Как заявил председатель совета министров Италии Марио Драги, подводя итоги саммита G20: "Участники саммита согласны с идеей России об участии соседей Афганистана в решении его проблем, а также с тем, что страна на грани гуманитарной катастрофы. Разногласий по поставкам гуманитарной помощи нет.