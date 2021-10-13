Финансист объяснил, зачем банки дают кредит на большую сумму, чем просят

Иногда банки одобряют кредит на большую сумму, чем требуется заемщику. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский объяснил, почему так происходит.

Цель любого банка в получении прибыли. Если заявка на заем получена от гражданина с хорошей кредитной историей и приличным "белым" доходом, банк захочет оставить такого клиента себе, в том числе, привязав его с помощью крупной суммы долга.

Также у банка может быть минимальная сумма, которая выдается по тем или иным продуктам. Например, это нередко касается ипотек и автокредитов. В таком случае можно просто сразу погасить излишек, если такие действия не противоречат договору.

"Переплата получится совсем скромной, поэтому каких-либо больших неприятностей это не вызовет, если, конечно, заемщик не растратит ту часть кредита, которая была выдана сверх запрашиваемой", - сказал Кричевский в беседе с агентством "Прайм".

Он добавил, что от любых условий, которые не устраивают потенциального заемщика, можно отказаться и обратиться в другую организацию. Кроме того, иногда бывает выгодно взять у банка большую сумму, но с меньшей процентной ставкой.