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13.10.2021 09:00
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог Бережная рассказала, почему нельзя игнорировать изжогу

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С чувством жжения и дискомфорта в желудке знакомы очень многие. Это ощущение появляется, когда в пищевод попадает желудочный сок, и называется изжогой. Почему-то считается, что изжогу можно перетерпеть, но врачи советуют не игнорировать такие симптомы.

Фото: iStock
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Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что кислотная среда желудка помогает переваривать пищу. Но, если она забрасывается в пищевод, это обжигает его стенки. Так и возникает чувство дискомфорта.

По словам Бережной, изжога не обязательно свидетельствует о заболевании. Человек мог просто переесть или спровоцировать выброс содержимого желудка в пищевод резкими физическими упражнениями. Но есть и другие причины, свидетельствующие о неполадках в организме. Ирина Бережная назвала их в эфире радио Sputnik.

Одна из таких причин - аллергия на некоторые продукты, например, на молоко или пиво. Варианты могут быть разные. Некоторые люди особенно чувствительны к бананам, которые содержат много крахмала. Другие реагируют на острую еду.

Если чувство дискомфорта в верхней части желудка появлялось однократно, стоит подумать, какие ошибки в рационе могли к этому привести.

Но когда изжога становится постоянным симптомом, надо обратиться к врачу и выяснить, в чем дело. Причиной могут быть заболевания желудка, патологии поджелудочной железы или панкреатит. В таких вопросах поможет разобраться только высокопрофессиональный специалист.

Общество Здоровье

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