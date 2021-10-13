Обнаружен "гибрид" паука и каракатицы возрастом 500 млн лет

Палеонтологи описали древний вид Anomalocaris canadensis, который считается одним из первых хищников в истории Земли, и смоделировали принципы охоты этой "странной креветки". Исследование доказало, что аналогов этого существа в современной природе просто нет.

Исследование провела команда палеонтологов во главе с Расселом Бикнеллом из Университета Новой Англии, а коротко о нем сообщается на сайте Геологического общества Америки.

Окаменелые останки существа, которое ученые называют одним из древнейших хищников, были обнаружены в сланцевых отложениях палеонтологического участка Берджесс. Это место известно исследователям тем, что именно здесь исключительно хорошо сохранились древние мягкотелые организмы.

Одним из этих существ является Anomalocaris canadensis. Как следует из нового исследования, это было очень странное существо, продукт экспериментов "фабрики эволюции", каковой считается кембрийский период (от 542 до 485 миллионов лет назад). В длину A. canadensis достигал 50 сантиметров. Он был одним из первых "пловцов" на Земле.

Сравнение с современными видами показало, что прямых потомков у него нет. Более того, нет даже отдаленно напоминающих его существ. По сути, эта "странная креветка", как в шутку называют это существо палеонтологи, выглядела как гибрид различных видов. Ее плавательный аппарат аналогичен строению каракатицы, пасть - от ракообразных, а передние конечности идентичны лапкам паука. Но в целом это существо, по мнению ученых, было похоже на гигантскую креветку.

"Если рассматривать его как полноценное животное, то сегодня на Земле нет ничего, что могло бы с ним сравниться, - резюмирует Рассел Бикнелл. - Но если мы разделим это существо на основные компоненты, то сможем по частям найти современные аналоги".

По его словам, в новом исследовании палеонтологи попытались выяснить, каким образом это удивительное существо охотилось на свою добычу. Таковой могли быть трилобиты - древнейшие примитивные существа. Кстати, на многих сохранившихся окаменелостях трилобитов видны следы травм и даже раздавленных экзоскелетов. Ученые не исключают, что эти повреждения трилобитам мог нанести A. Canadensis.

С другой стороны, анализ окаменелостей этого существа показал, что оно было преимущественно мягкотелым. Проще говоря, ему не хватало естественной "брони", которой, к примеру, обладали те же трилобиты. Последние имели очень прочный скелет. Мог ли мягкотелый A. canadensis охотиться на столь "бронированную" добычу?

Для поиска ответа на этот вопрос ученые провели 3D-сканирование и компьютерную томографию, что помогло реконструировать строение древнего хищника. Для сравнения они взяли несколько видов пауков и скорпионов, лапки которых пусть и отдаленно, но похожи на конечности "странной креветки".

Исследователи исходили из идеи о том, что именно передние лапы хищник использовал для захвата и умерщвления добычи. Детальное трехмерное моделирование этих "ног" позволило точно определить диапазон движений, который затем сравнили с движениями современных скорпионов и пауков. В результате ученые пришли к выводу, что древнее существо "определенно использовало свои "придатки", чтобы хватать добычу".

Палеонтологи планируют продолжить исследование. Следующим шагом станет создание трехмерной модели, которая позволит изучить работу мускулов древнего существа. Анализ биомеханики поможет проверить, обладали ли конечности A. canadensis достаточной мощью для того, чтобы раскалывать такие экзоскелеты, каким обладали те же трилобиты.