Глава Минсельхоза рассказал о ценах на продукты, урожае и продбезопасности

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью "РГ" рассказал о том, планируется ли регулировать дальше цены на продукты, хватит ли продовольствия в этом агросезоне и где можно купить недорогую фермерскую продукцию. Публикуем главные тезисы.

Ограничения цен и пошлины

Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу были вынужденной мерой, которая позволила стабилизировать цены. Но сейчас она уже не нужна, потому что рынок отрегулировал себя сам. Подсолнечника и сахарной свеклы будет в этом году достаточно. Поэтому никаких оснований для значительного роста цен сейчас нет.

Но некоторые меры регулирования цен останутся в России если не навсегда, то надолго. Например, плавающую пошлину на зерно минсельхоз отменять не планирует. Если бы не она, сейчас цены на зерно на российском рынке были бы существенно выше. А так и крестьян не обидели, и дали возможность купить зерно по приемлемой цене производителям муки и хлеба, а также мяса.

При этом и экспорт не снизился - мы, как и прежде, стабильно обеспечиваем мировой рынок зерном. По итогам года Россия имеет все шансы второй год остаться нетто-экспортером сельхозпродукции. То есть экспортируем продовольствия мы больше, чем завозим чужого.

С февраля по июнь включительно планируется установить квоту на вывоз зерна. При этом будет выделена отдельная квота на пшеницу, по экспорту которой мы являемся лидерами мирового рынка. Квота будет рассчитана так, чтобы в первую очередь хватило для внутреннего потребления.

Чтобы рост мировых цен на подсолнечное масло не отразился симметрично на нашем рынке, с 1 сентября начала действовать пошлина на вывоз масла, она поможет избежать резких скачков цен.

От цены на минудобрения зависит, сколько произведем продовольствия. Если с производителями минудобрений не удастся договориться о разумных и приемлемых ценах для аграриев, для удобрений тоже придется устанавливать пошлины.

Повышение ставок налога на пользование водными биоресурсами ("природная рента") не должно сказаться на стоимости рыбы. Напрямую цены у рыбака не переносятся на розничные цены. Кроме того, рыбакам предоставят льготы. Те, кто будет строить перерабатывающие предприятия внутри страны, получат льготы по налогу. Прежние ставки не менялись последние 10 лет и давно отстали от рыночных цен.

Хватит ли урожая

В этом году погода во многих регионах складывалась крайне неблагоприятная, в 16 введен режим ЧС из-за засухи, ливней и других факторов. Особенно большие потери в Поволжье, на Урале, в Центральном округе. Если бы не это, в 2021 году аграрии собрали бы рекордный урожай. Уже удача, что он получится достойным за счет современных агротехнологий, новейшей сельхозтехники, мелиорации, неплохие результаты будут даже в пострадавших регионах.

Сейчас уборочная на финише - осталось убрать менее 12% площадей. Зерна уже намолочено гораздо больше внутренних потребностей.

Овощей открытого грунта в этом году ожидается примерно столько же, сколько в прошлом. А в 2020 году был один из лучших в современной истории урожаев - более 5,4 млн тонн. Но надо думать, как государство может дополнительно простимулировать увеличение производства.

Даже если в межсезонье своих овощей не хватит, президент России давал поручение переориентировать закупки сельхозпродукции, особенно овощей, из дальнего зарубежья на страны СНГ, где овощи стоят недорого.

Сахарной свеклы в этом году посеяно больше. Так что произведенного сахара будет достаточно, чтобы закрыть потребности страны (около 6 млн тонн). Высокие цены на сахар в прошлом году объяснялись тем, что из-за погоды и сокращения площадей урожай оказался ниже. При этом до конца года, пока окончательно не поймем, сколько сахара произведем, будет возможен импорт сахара без пошлины.

За время действия сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили 95 тысяч семей. Среди них немало горожан

В этом году ожидается высокий сбор масличных - 22,5 млн тонн. В том числе около 14 млн тонн подсолнечника. Это загрузит перерабатывающие мощности и позволит увеличить производство подсолнечного масла как для внутреннего потребления, так и на экспорт. В этом году валовый сбор винограда планируется примерно на уровне прошлого года, несмотря на прогнозируемое небольшое снижение урожая в Краснодарском крае из-за неблагоприятной погоды. Но нужно увеличивать темпы закладки виноградников. К 2030 году площади виноградников должны увеличиться на 35%. Закон о виноградарстве и виноделии, который заработал в июне прошлого года, привел к увеличению спроса на отечественный виноматериал и серьезному снижению импорта виноматериалов. За восемь месяцев этого года импорт виноматериалов сократился на 74% по сравнению с предыдущим годом.

Льготная сельская ипотека

За время действия сельской ипотеки (под 1-3% годовых) свои жилищные условия улучшили уже 95 тыс. семей. Среди них немало горожан, принявших решение о переезде в сельскую местность.

Сельская ипотека - часть госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая предусматривает также создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Такие проекты должны инициировать сами сельские жители. Интерес к госпрограмме очень высокий. Регионы считают ее одной из ключевых программ развития районов, а люди видят в ней возможность решения конкретных проблем на местах.

Фермерские продукты

Фермеров важно поддержать с точки зрения сбыта. Для этого власти развивают ярмарки. В торговые сети им выйти сложно. Для большинства из них рынки и ярмарки - основной канал продаж. При этом такой формат позволяет исключить посредников и, значит, избежать лишних наценок.

Также минсельхоз сотрудничает с основными интернет-площадками для продвижения фермерской продукции через этот канал. Пункты доставки сегодня открыты почти во всех городах и поселках от тысячи жителей, людям удобно получать товары в таком формате. Продажи продуктов питания в онлайн будут расти. Интернет-площадки заинтересованы не только в продукции "сухой полки", то есть продуктах длительного хранения, но и в доставке скоропортящейся продукции. Кроме того, Ozon, например, сейчас разрешил работать на своей площадке самозанятым. Это дает возможность поставлять свою продукцию владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые зарегистрируются в этом статусе. ЛПХ производят основной объем овощей, картофеля, плодово-ягодной продукции, меда. Все это пользуется большим спросом среди клиентов интернет-магазинов. Также государство поддерживает такой формат работы, когда фермеры кооперируются с крупными аграриями: агрохолдинги выступают заказчиками у мелких производителей и обеспечивают им организованный сбыт. Традиционно фермерские и личные подсобные хозяйства занимаются сырьевыми видами продукции, а переработкой - средние и крупные предприятия. Например, доля первых в производстве сырого молока свыше 50%.