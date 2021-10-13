Годовая инфляция в России ускорилась до 7,63%

Годовая инфляция России в период с 5 по 11 октября ускорилась до 7,63%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Неделей ранее этот показатель составлял 7,48%.

При этом недельная инфляция немного замедлилась - до 0,22% после 0,26% неделей ранее.

"Ускорилось снижение цен в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,25% после -0,12%). Кроме того, замедлился рост цен на непродовольственные товары (0,13% после 0,19%) при снижении темпов роста цен на электро- и бытовые приборы, а также продолжающемся удешевлении строительных материалов", - говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития повысило оценку инфляции на конец года на 1,6 процентных пункта - до 7,4%. В ведомстве отметили, что основной вклад вносит именно продовольственная инфляция - за счет удорожания плодоовощной продукции и роста цен на мясо. Рост цен на овощи вызван неблагоприятной погодой, на мясо - увеличением себестоимости производства. Помимо этого, сказывается нехватка рабочей силы.