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13.10.2021 18:00
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит проект о запрете списания соцвыплат за долги

Текст: Татьяна Замахина
На пленарном заседании 14 октября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект "Единой России" о запрете списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Согласно законопроекту, банкам запретят списывать единовременные социальные выплаты государства в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам. Списать можно будет только при условии получения согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Путин указал защитить соцвыплаты от списаний

Документ "единороссы" разработали после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты.

Вячеслав Володин назвал важным тот факт, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.

"Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении", - подчеркнул спикер.

Еще одно решение Совета - направить проект бюджета на 2022-2024 годы в новообразованные комитеты для подготовки предложений и замечаний.

Почему банки списывают соцвыплаты со счетов граждан

"Задача комитетов - проанализировать госпрограммы по своему профилю и до 18 октября передать свои заключения в комитет по бюджету и налогам", - сказал Володин журналистам.

По его словам, в ходе работы над законопроектом Госдуме предстоит оценить, какие средства правительство планирует в ближайшей перспективе направить на поддержку семьи, преодоление бедности, борьбу с безработицей, расселение ветхого и аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса.

Власть Право Законодательная власть Госдума Декретные и пособия на ребенка

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