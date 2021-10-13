Готовится в печать книга об истории военных оркестров в России

По случаю 100-летия Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России в издательстве "Красной звезды" готовится к выходу книга под общей редакцией начальника службы - главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина.

Центральный военный оркестр Минобороны РФ - один из самых известных и обожаемых публикой оркестров в мире. Основан в 1927 году. Фото: РИА Новости

Авторы великодушно разрешили заглянуть в книгу журналисту "РГ". Вот лишь некоторые из любопытных фактов.

* Еще в X-XI веках в княжеских дружинах использовались музыкальные инструменты. Летописи гласят: в 1151 году при осаде Киева князьями Георгием Суздальским и Владимиром Галицким применяли трубы и бубны. Причем как осажденные, так и осаждавшие. Удары в литавры, звуки труб и сурн были сигналами атаки.

* При Петре I в штаты кавалерийских и пехотных полков в дополнение к барабанщикам ввели гобоистов (гобой -духовой инструмент), причем надлежало иметь не менее одного гобоиста-иноземца на 10 своих. Кавалерию Петр усилил литавристами и валторнистами. А в гвардии создал музыкальные школы: солдатских детей обучали игре на гобое, барабанах и флейтах.

* В XVIII веке за доблесть полки получали серебряные трубы - ценимая награда.

* В XIX веке новые инструменты порой засекречивали. В 1830 году русский император подарил послу Англии комплект хроматических инструментов (медные трубы и валторны), но с условием, чтобы их патентованный механизм англичане держали в строжайшей тайне.

* На маневрах 1835 года в присутствии императора Николая I задействовали 2,4 тысячи военных музыкантов.

* Император Александр II не стыдился играть в офицерском оркестре на тромбоне рядовым музыкантом. Александр III прилично играл на флейте, кларнете, тромбоне и геликоне.

* Перед началом Первой мировой войны в России было 589 военных оркестров и 18 тысяч военных музыкантов.

* 1 мая 1922 года военный парад на Красной площади сопровождал сводный военный оркестр численностью 1000 человек.

* Немало известных военных музыкантов были из беспризорников. В 1937 году на базе ряда детских домов сформировали школы военно-музыкантских воспитанников. Отбирали ребят от 12 лет и старше, пригодных к обучению музыке. Учили три года и распределяли по оркестрам РККА.

* В 1941 - 1942 годах сформировали и отправили на фронт 620 новых военных оркестров. К окончанию Великой Отечественной войны в Красной Армии насчитывалось 1180 штатных военных оркестров.

* Главная кузница кадров - Военный институт (военных дирижеров) Военного университета сегодня готовит профессионалов для армии и всех силовых структур РФ, а также для вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Армении, Монголии, Южной Осетии, Абхазии, Вьетнама, Республики Конго, Королевства Эсватини, Буркина-Фасо, Анголы, Алжира и Мали.