Григорий Заславский: Газаров - наилучшая кандидатура для театра Сатиры

В среду в Московском театре Сатиры труппе представят нового художественного руководителя Сергея Газарова. Александр Ширвиндт, долгие годы возглавлявший театр, покинул пост худрука, сославшись на почтенный возраст. Теперь у театра начинается новая глава. О том, почему именно Газаров - лучшая кандидатура для театра Сатиры, в интервью "РГ" рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Также мы воспользовались возможностью, чтобы узнать, как он относится к объединению Театра на Таганке.

Сергей Газаров во главе театра Сатиры, это правильное решение? Сможет ли он одинаково успешно управлять двумя театрами?

Григорий Заславский: Когда относительно недавно история с уходом Ширвиндта с поста худрука уже была запущена, именно Сергей Газаров фигурировал в качестве наилучшей кандидатуры. Но что-то пошло не так, Ширвиндт остался, а Департамент культуры предложил ему "взамен" осиротевший Театр Джигарханяна. Конечно, для Газарова Театр Сатиры - куда более предпочтительный вариант и масштаб - более подходящий. Театр Джигарханяна в этом случае можно поставить на ремонт, а затем уже сделать репетиционной или малой сценой для Театра Сатиры. Проблем я тут не вижу совсем.

Еще одна важная театральная новость - объединение Театра на Таганке. Для вас это было неожиданным решением?

Григорий Заславский: Раздел театра - драма для всех, драма и потеря - и для актеров, и для руководителей, и для публики. Тут даже сравнение с сиамскими близнецами будет неверным, поскольку живой театр, родившийся, как это случилось с Таганкой, как команда, компания единомышленников, складывается и взрослеет как единый организм, который в результате печального стечения обстоятельств вдруг режут пополам, по живому. Губенко, который не был инициатором раздела, но согласился возглавить не пожелавшую идти на сомнительный хозяйственный эксперимент половину труппы, был уверен, что, если не при его жизни, но такое объединение обязательно состоится. Хочется пожелать Ирине Апексимовой мудрости на пути этого объединения, сегодня требующего и деликатности, а в чем-то, вероятно, и решительности. И художественной воли, и художественных целей.

О том, чему сегодня надо учить будущих актеров, чтобы они не оставались на скамейке запасных, из-за чего буксует программа "Земский работник культуры" и почему российским творческим вузам не хватило мест в международном рейтинге, читайте в интервью с ректором ГИТИСа Григорием Заславским в одном из ближайших выпусков "РГ".