Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу

Усилить работу по завершению в нынешнем году ряда объектов, контролируемых Единым заказчиком в сфере строительства, попросил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"За 9 месяцев проделана большая работа, но не нужно сбавлять темп", - отметил Хуснуллин на заседании Наблюдательного совета компании.

По словам генерального директора ППК "Единый заказчик" Карена Оганесяна, в нынешнем году введено уже пять объектов. Среди них - музей космонавтики в Калуге, здание налоговой инспекции № 19 в Тольятти, общежитие для студентов и учебно-тренировочный корпус Волгоградской государственной академии физической культуры, зал для спортивной гимнастики Тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое". Планируется ввести в эксплуатацию еще семь объектов.