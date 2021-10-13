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13.10.2021 11:00
Рубрика: Общество

В Ростове инвалид добился отдельной квартиры, но не смог в нее въехать

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя № 234(8585)
После многолетних судебных мытарств ростовчанин Владимир Бабкин получил от государства квартиру. Мы хотели вместе с Владимиром первый раз открыть двери новенькой квартиры и порадоваться за него, а в результате стали свидетелями унизительной картины. Он не смог в нее попасть.
На свой собственный балкон Владимир выехать не смог - тот оказался... заварен решеткой. Фото: Тагир Раджавов На свой собственный балкон Владимир выехать не смог - тот оказался... заварен решеткой. Фото: Тагир Раджавов
На свой собственный балкон Владимир выехать не смог - тот оказался... заварен решеткой. Фото: Тагир Раджавов

Владимиру 54 года. Трудился сварщиком, водителем, строителем. Брался за любую работу. Здоровье ухудшалось, сначала он стал ходить с палочкой, только приспособился - ослабли руки. Врачи обнаружили тяжелую наследственную болезнь. А потом и вовсе пришлось сесть в коляску. Дали первую группу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- За все надо бороться: за прогулочную коляску, аккумуляторы для нее, парковочное место во дворе, - рассказывает он. - А в этом году фонд социального страхования, тоже после решения суда, выделил мне кресло с электрическими регулировками. В общем, вместе с апелляциями я выиграл одиннадцать судов.

Одиннадцать судов? На всякий случай мы позвонили нескольким людям из общества инвалидов-опорников "Икар". Мало ли, может, просто склочник? Но о нем рассказали совсем другое. Женщина, чей сын тоже в инвалидной коляске, отозвалась эмоционально. "Это же наш Железный Бабкин. У него есть канал в интернете. Володя рассказывает, что делать, куда обращаться, когда возникают какие-то проблемы. На собственном примере".

- Государство дает возможности, чтобы отстоять свои права, но на практике законы исполняются со скрипом, - говорит Бабкин.

Ему пришлось перелопатить интернет, чтобы самому хоть как-то разобраться в законах. Только после звонка в Адвокатскую палату Бабкин смог получить еще и поддержку грамотного юриста.

К своему дому инвалид шел через 11 судов

Владимир жил вместе с мамой и братом в трехкомнатной квартире в хрущевской пятиэтажке. После смерти мамы они остались с братом вдвоем. Такие условия есть не у каждого? Но брат, как говорится, склонен к распитию, а жилье принадлежит племяннику, который не скрывает, что "не прочь продать его вместе с дядей". Так недолго и на улице очутиться. К тому же после смерти матери начали накапливаться долги за коммунальные платежи. Однако дело даже не в этом.

- Дом был построен тогда, когда об инвалидах как-то не думали. Заехать на коляске в санузел или на кухню не могу, слишком узкие двери, коридоры такие же. Так и ползаю по квартире. Третий этаж, лифта нет, на улицу выбираюсь с большим трудом. Сейчас-то, кстати, многое поменялось, таким, как я, живется полегче.

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За право на площадь Владимир бился шесть лет. Наконец суд постановил обеспечить его квартирой по договору социального найма, признав, что его жилье не подходит для инвалида первой группы.

- Квартиру выделили в Суворовском районе - на отшибе, очень далеко от уютной Александровки, где я провел все свои годы, - рассказал Владимир. - Но выбирать не приходится, и я, конечно, обрадовался своей победе. Первый этаж, 36 квадратных метров, все удобства. Коммунальные расходы небольшие, справлюсь.

Но когда Бабкин уже был с ключами у подъезда, понял, что радоваться поторопился. Взглянуть на новую квартиру не получилось. С улицы ко входу в подъезд тянется лестница.

- Преодолеть это препятствие можно с помощью подъемника, а он не работает. Сейчас новые дома даже не принимают в эксплуатацию, если они не оборудованы такими устройствами.

Попытка обратиться в управляющую компанию не удалась. Она расположена в полуподвальном помещении, и Володе туда тоже хода нет. А когда разговор с представительницей компании все-таки состоялся, то оказалось, что ключи от подъемника отсутствуют. "Обращайтесь туда, где вам выдавали эту квартиру. Когда нам ключи от подъемника дадут, мы введем его в эксплуатацию, заключим договор с организацией, которая будет его обслуживать. Если застройщик так сделал, что им реально можно пользоваться".

Звонок из администрации Октябрьского района застал его уже дома. У него поинтересовались: "Почему не приезжаете, чтобы подписать акт приема-передачи?" Он объяснил. "Мы вас поняли",- прозвучало в трубке.

Фото: Ульяна Вылегжанина
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И следующий день сложился иначе. Мы снова отправились к дому, где дали квартиру Бабкину. И застали бурную деятельность у подъезда. При нас подъемник наладили, и оказалось, он прекрасно работает. Но дальше сплошные огорчения. Заехать с площадки в подъезд невозможно, мешает порог высотой в 10 сантиметров вместо пяти. Следом еще один порог, и снова слишком высокий. Коляска упирается в них намертво. Препятствия преодолеваем общими усилиями. Теперь дверь в квартиру. Проем вместо положенных 90 сантиметров всего 86. Кое-как коляска протискивается. И перед нашими глазами отличное жилье. Но попасть в него невозможно, двери узкие - всего 58 сантиметров. Межкомнатные проемы тоже неширокие. На балкон выйти вообще нельзя. Мало того, что и туда не проедет коляска, так он еще заварен металлической решеткой. Значит, опять Владимиру ползать по квартире?

- Оба порога перед входом мы сделаем нужной высоты, - обещает директор управляющей компании "Спецэкослужба" Александр Сорокин. - А дальше уже не наша зона ответственности.

Бабкин, периодически то бодрившийся, то унывавший, вдруг уперся и сказал, что сдаваться не собирается. Хочет собрать судебных приставов, представителей администрации района и управляющей компании, чтобы они побывали в квартире и решили, выполнено ли постановление суда.

Общество Соцсфера Соцзащита

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