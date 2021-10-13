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13.10.2021,  
15:54
Текст:  Алексей Брусилов

Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане

В Казахстане завершились испытания бронированной колесной машины "Барыс 8х8". Как сообщают в Комитете государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в течение шести месяцев было пройдено в общей сложности 25000 км, в том числе по горным, степным и пустынным участкам местности.
Фото: Kazakhstan Paramount Engineering / wikipedia.org Фото: Kazakhstan Paramount Engineering / wikipedia.org
Фото: Kazakhstan Paramount Engineering / wikipedia.org

Отмечается, что "Барыс 8х8" имеет высокую степень локализации - многие его компоненты выпускаются на местных предприятиях. Например, боевой дистанционно-управляемый модуль Ansar со стабилизированной 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным 7,62-мм ПКТМ. В ходе тестов произведено более 5000 выстрелов из орудия и 7000 - из пулемета.

В состав штатного поисково-прицельного комплекса входит телевизионная и тепловизионные камеры, лазерный дальномер и метеостанция. Его программное обеспечение создано на основе отечественной платформы.

У бронемашины значительно усилена защита от мин, самодельных взрывных устройств и безоболочных фугасов. В обитаемом отделении смонтированы специальные кресла, предотвращающие травмы в результате взрыва вблизи или непосредственно под днищем.

Фото: KCTV / youtube.com
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Достигнутая максимальная скорость составила 100 км/час. Полезная нагрузка - 6500 килограммов. Запас хода по топливу - 500 км. В настоящее время техника полностью готова к эксплуатации в войсках.

В прошлом году также сообщалось об испытаниях в Казахстане турецкой колесной бронемашина Arma.

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Фото: ТАСС
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