Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане

Отмечается, что "Барыс 8х8" имеет высокую степень локализации - многие его компоненты выпускаются на местных предприятиях. Например, боевой дистанционно-управляемый модуль Ansar со стабилизированной 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным 7,62-мм ПКТМ. В ходе тестов произведено более 5000 выстрелов из орудия и 7000 - из пулемета.

В состав штатного поисково-прицельного комплекса входит телевизионная и тепловизионные камеры, лазерный дальномер и метеостанция. Его программное обеспечение создано на основе отечественной платформы.

У бронемашины значительно усилена защита от мин, самодельных взрывных устройств и безоболочных фугасов. В обитаемом отделении смонтированы специальные кресла, предотвращающие травмы в результате взрыва вблизи или непосредственно под днищем.

Достигнутая максимальная скорость составила 100 км/час. Полезная нагрузка - 6500 килограммов. Запас хода по топливу - 500 км. В настоящее время техника полностью готова к эксплуатации в войсках.

В прошлом году также сообщалось об испытаниях в Казахстане турецкой колесной бронемашина Arma.