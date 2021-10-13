Исследование: Ипотечники разводятся в 10 раз реже

Новости

В Москве рассказали о популярности налога на профессиональный доход 09:54
Disney снимет фильм о своем основателе и "Диснейленде" 09:54
Следователи начали проверку после ЧП с лодкой на Сахалине 09:53
АвтоВАЗ прекратил выпуск Lada с топовой мультимедиа EnjoY Pro 09:38
В московском метро появились интерактивные окна 09:20
"Питтсбург" без Малкина обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли 09:18
РФ и ЕС провели встречу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID 09:16
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России 09:05
Telegram заработал штатно после ночных сбоев 08:49
Фестиваль "Территория" представит детскую программу 08:16
Депутат Рады: На Западе Зеленского считают проблемой 08:06
МЭА допустило обвал цен на нефть до 24 долларов за баррель 07:40
Юрист объяснила, как можно вернуть деньги за лекарства 07:21
В Москве создали возможности для воспитания будущих бизнесменов 07:14
Зампред правительства РФ Юрий Борисов посетил Кубу с рабочим визитом 06:44
В Японии автобус с детьми врезался в стену, 17 человек госпитализированы 06:27
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 06:20
В Сингапуре невакцинированным запретили ходить в кафе и торговые центры 05:35
Видео: В якутском селе десантировалась тонна картофеля 05:31
Роспотребнадзор КЧР постановил привить от коронавируса 80% жителей региона 04:36
США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с РФ 04:33
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19 04:08
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса 03:25
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:14
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты 03:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 09:14
Рубрика: Экономика

Исследование: Ипотечники разводятся в 10 раз реже

Текст: Евгения Думанская
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Доля разводов среди пар, имеющих ипотеку, составляет всего 3-5%, что в разы меньше среднего показателя по стране, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
ЦБ назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Аналитики рассказали, что сейчас около половины ипотечных заемщиков в России состоят в браке, при этом большинство из них оформили кредит через несколько лет после свадьбы или после рождения детей.

Согласно данным социологов, в России разводом заканчивается каждый второй брак, но среди семей, имеющих ипотеку, этот показатель составляет всего 3-5%. Как отмечается в исследовании, решение о разводе плохо сказывается на платежной дисциплине, но причины, по которым заемщики выходят в дефолт, остаются теми же, что и в среднем - более 90% из них заявляют о финансовых трудностях.

Сейчас из около 20 тысяч семей, допустивших дефолт по ипотеке, в разводе находятся 15-20%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

В коллекторской отрасли добавили, что проблемы с ипотечными кредитами при разводе возникают не только из-за финансовых проблем, но и из-за споров бывших супругов о том, кто должен платить ипотеку.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
МЭА допустило обвал цен на нефть до 24 долларов за баррель
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег