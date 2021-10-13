Исследование: Ипотечники разводятся в 10 раз реже

Доля разводов среди пар, имеющих ипотеку, составляет всего 3-5%, что в разы меньше среднего показателя по стране, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Аналитики рассказали, что сейчас около половины ипотечных заемщиков в России состоят в браке, при этом большинство из них оформили кредит через несколько лет после свадьбы или после рождения детей.

Согласно данным социологов, в России разводом заканчивается каждый второй брак, но среди семей, имеющих ипотеку, этот показатель составляет всего 3-5%. Как отмечается в исследовании, решение о разводе плохо сказывается на платежной дисциплине, но причины, по которым заемщики выходят в дефолт, остаются теми же, что и в среднем - более 90% из них заявляют о финансовых трудностях.

Сейчас из около 20 тысяч семей, допустивших дефолт по ипотеке, в разводе находятся 15-20%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

В коллекторской отрасли добавили, что проблемы с ипотечными кредитами при разводе возникают не только из-за финансовых проблем, но и из-за споров бывших супругов о том, кто должен платить ипотеку.