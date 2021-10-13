Юрист объяснила, как можно вернуть деньги за лекарства

С помощью социального налогового вычета можно вернуть часть средств за лекарства, которые вам назначил доктор или членам вашей семьи. Эта сумма может составлять около 120 тысяч рублей за календарный год. Об этом заявила адвокат юргруппы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова, передает "Прайм".

Напомним, что эта сумма является общей для всех видов соцвычетов кроме вычетов в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение.

Чтобы получить такой вычет, нужно до конца года, в котором были куплены лекарственные препараты, передать в налоговую службу заявление о подтверждении права на социальный вычет. А также чеки, рецепт и справку о составе семьи, если оплачивали лекарство не себе.

Далее через 30 дней вам придет уведомление, которое необходимо отдать своему работодателю. Это необходимо, чтобы он не удерживал налог с зарплаты.

Есть еще один способ получить вычет. В течение трех лет после окончания года, в котором были приобретены лекарства, нужно заполнить заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ, декларацию и такие же подтверждающие документы. И все это отнести в налоговый орган.

После этого на указанный вами счет придут деньги, но не более 120 тысяч рублей.