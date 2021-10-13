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13.10.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Изъятое у чиновников жилье предложили передавать льготникам

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства высказал идею отдавать многодетным семьям роскошное жилье, изъятое у чиновников в рамках антикоррупционных процедур.
Особняки чиновников, купленные на сомнительные деньги, можно отдавать многодетным семьям. Фото: Photoxpress Особняки чиновников, купленные на сомнительные деньги, можно отдавать многодетным семьям. Фото: Photoxpress
Особняки чиновников, купленные на сомнительные деньги, можно отдавать многодетным семьям. Фото: Photoxpress

Предложение прозвучало в ходе обсуждения в совете, возглавляемом Павлом Крашенинниковым, законопроекта, который предписывает выставлять чиновничьи вип-хоромы на торги. Вопрос, что делать с дворцами и угодьями чиновников, далеко не праздный. Благодаря антикоррупционной практике государству все чаще приходится решать судьбу чиновничьих богатств, нажитых непонятно каким путем.

Фото: Архив Николая Крицкого
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Напомним, еще в 2012 году был принят закон, который дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает официальный доход семьи за предыдущие три года. Система не просто успешно работает: в последнее время она резко начала набирать обороты. Естественно, пришло время задуматься, кому достанется то, что нажито "непосильным честным" трудом чиновников. На отзыв в Совет по кодификации поступил пакет законопроектов, которым предлагается продавать роскошную недвижимость, изъятую у чиновников, с аукционов. В частности, роскошными предлагается считать дома и квартиры, площадь которых не менее 100 квадратных метров, при этом его рыночная стоимость в два раза и более превышает среднюю рыночную стоимость жилья по соответствующему региону. Сегодня подобные объекты положено передавать в жилищный фонд социального использования. Так что чиновничьи гнезда, даже вип-апартаменты, могут быть переданы очередникам.

Дорогие квартиры сложно содержать, но люди справятся

Как следует из пояснительной записки, в ближайшее время следует ожидать роста случаев конфискации "роскошного" жилья ввиду "усиления государственного контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем". Эксперты Совета предлагают все-таки не бояться вселять льготников в роскошные квартиры, изъятые у чиновников, а в усадьбах можно открывать социальные учреждения, например, школы, детские сады, дома детского творчества и тому подобное. Как отметили эксперты, сам факт того, что все больше очередников начнут получать роскошные квартиры, будет свидетельствовать о том, что борьба с коррупцией идет успешно.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Борьба с коррупцией

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