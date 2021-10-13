Получены изображения крупнейших астероидов Солнечной системы

Астрономы Европейской южной обсерватории ESO при помощи Очень Большого телескопа (VLT), расположенного в Чили, сфотографировали 42 крупнейших астероида нашей Солнечной системы.

Фотографии и краткий комментарий к ним опубликованы на сайте ESO. Астрономам удалось сфотографировать крупнейшие объекты Пояса астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера.

Сообщается, что впервые получены изображения такой высокой степени четкости. Кроме того, новая коллекция фотографий объектов Пояса астероида оказалась крупнейшей в своем роде. Она поможет будущим исследователям в изучении истории происхождения астероидов Солнечной системы.

"До сих пор только три больших астероида Главного пояса - Церера, Веста и Лютеция - были сфотографированы с высоким уровнем детализации, когда к ним были направлены космические миссии NASA и Европейского космического агентства Dawn и Rosetta соответственно, - говорит руководитель исследования Пьер Вернацца из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция). - Наши наблюдения дали четкие изображения гораздо большего количества объектов - в общей сложности их оказалось 42".

К слову, налицо настоящая "магия цифр". ESO напоминает, например, что в известной книге Дугласа Адамса "Автостопом по Галактике" число 42 является ответом на "Вечный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Сущего". А 12 октября 2021 года исполнилось ровно 42 года со дня публикации этой книги. Впрочем, это, конечно, не более чем любопытное совпадение.

Что касается астероидов, то полученные снимки уже позволили сделать определенные выводы. Прежде всего, ученые получили новые подтверждения того, что Пояс астероидов содержит множество самых разнообразных объектов. Многие из них обладают классической сферической формой, но некоторые отличаются довольно причудливыми очертаниями.

Например, отдельные астероиды напоминают по форме "собачьи косточки", которые продаются в зоомагазинах. Такой формой, к примеру, обладает астероид под наименованием Клеопатра. А такие астероиды, как Гигея и Церера, имеют почти идеально сферическую форму.

Также впервые удалось определить ключевые характеристики многих астероидов. Например, до последнего времени загадкой для ученых была не только их плотность, но и размеры. Тщательный анализ полученных снимков и проведенный затем обзор показал, что размеры большинства сфотографированных космических тел превышают 100 километров, причем 20 астероидов оказались крупнее 200 километров.

К слову, самыми большими из изученных астероидами являются Церера и Веста. Их диаметр составляет около 940 и 520 километров соответственно. А самыми маленькими признаны Урания и Авзония, каждый размером "всего" около 90 километров.

Достаточно удивительными оказались и другие характеристики. Так, исследовательская группа установила, что изученные астероиды заметно отличаются по своей плотности. У четырех наименее плотных астероидов, в том числе у Ламберты и Сильвии, плотность составляет примерно 1,3 грамма на кубический сантиметр. Аналогичными параметрами обладает, к примеру, уголь. А самыми плотными оказались Психея и Каллиопа, плотность которых составляет 3,9 и 4,4 грамма на кубический сантиметр соответственно. Это больше плотности алмаза (3,5 грамма на кубический сантиметр).

Столь существенные различия в плотности заставляют предполагать, что сильно различается и состав астероидов, пишут авторы исследования. А это многое говорит об их происхождении. Добавим, что результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.