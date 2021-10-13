Кабмин выделит регионам около 5 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Кабмин выделит регионам около пяти миллиардов рублей на борьбу с COVID-19. Ситуация с распространением коронавируса остается сложной, констатировал премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с заболеванием.

Система здравоохранения находится в полной готовности для лечения пациентов с коронавирусом: увеличено количество коек, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения кислородом и вентиляцией легких. "Но по-прежнему самый надежный способ защитить от инфекции себя и своих близких - это вакцинация", - напомнил Мишустин. "Уже 43 миллиона человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 миллионов полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может", - сказал премьер.

Во всех регионах организована работа более 6200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более двух тысяч мобильных пунктов. Также необходимо вовремя сделать повторную вакцинацию, обратил внимание премьер. Это позволит не допустить негативного сценария. Количество тяжелых госпитализированных пациентов с COVID достигло 11 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "И практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", - подчеркнул он.

Тенденция к повышению заболеваемости коронавирусом регистрируется во всех федеральных округах, но 33 процента всех пациентов за прошлую неделю дали столичный регион и Санкт-Петербург, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В регионах усилен контроль за соблюдением масочного режима. В 64 регионах введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет. Правительство России приняло решение помочь регионам, которые активно борются с коронавирусом. "На такую поддержку субъектам РФ предусмотрено около пяти миллиардов рублей", - сообщил о подписанном постановлении премьер.