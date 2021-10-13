Как изменятся тарифы в электроэнергетике в 2022 году

С 2022 года в России изменится распределение перекрестного субсидирования тарифного регулирования услуг по передаче электроэнергии. Об этом заявил в ходе Всероссийской тарифной конференции начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев.

По его словам, в июле 2021 года был принят приказ ФАС, утверждающий методические указания по расчету величины и ставки перекрестного субсидирования, учитываемых в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей.

Ожидается, что в 2022 году распределение перекрестного субсидирования будет осуществляться исключительно в соответствии с методическими указаниями ФАС. А с 2025 года планируется установить запрет на утверждение отрицательной ставки субсидирования, который позволит сделать его рапределение полностью равномерным.

Кроме того, в ФАС считают необходимым утвердить на уровне правительства стратегическую дорожную карту для каждого региона страны. При этом антимонопольное ведомство считает, что при перераспределении важно не допустить необоснованного роста цен на электроэнергию для населения.