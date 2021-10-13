Как защитить права инвалидов и справиться с парниковым эффектом

1650 жалоб и обращений получила в 2021 году российский омбудсмен Татьяна Москалькова от граждан с ограниченными возможностями. Как приобрести нужную коляску или протез, устроиться на работу или найти жилье - острота поднимаемых инвалидами вопросов особенно возросла в пандемию и стала первой и главной темой прошедшей вчера в Доме прав человека V Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов". На ней также обсуждались экологические права человека.

"На сегодняшний день в России сложилось и непрерывно развивается комплексное законодательство о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья, которое соответствует международным обязательствам РФ", - подчеркнула в своем выступлении омбудсмен. Но проблемы защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья еще не изжиты. Обращающиеся к омбудсмену инвалиды просят социальной поддержки, помощи в обеспечении жильем, доступной и качественной медицинской помощи, проведения медико-социальной экспертизы, обеспечения техническими средствами реабилитации и надеются на трудоустройство.

Москалькова уверена, что надо не просто помогать конкретным людям, но пытаться решить системные проблемы. Институт Уполномоченного организовал "Фестиваль "Интеграция", на котором для людей с ограниченными возможностями организуются правозащитные мастер-классы, тренинги, кинопоказы, бесплатные юридические консультации.

За 20 лет Россия в два раза сократила выбросы парниковых газов в атмосферу

Ежегодно в адрес омбудсмена приходит около 300 обращений по вопросам защиты права на благоприятную окружающую среду. "Экологические проблемы - в прошлом опасные только для отдельных территорий - теперь обрели транснациональный и глобальный масштаб", - отметила актуальность темы Татьяна Москалькова. За 20 лет Россия в два раза сократила выбросы парниковых газов в атмосферу - этот показатель больше, чем во многих других странах. По инициативе омбудсмена прекращена открытая перевалка угля в порту Ванино, остановлено строительство полигонов для мусора на станции Шиес и в городе Александров, остановлены промышленные работы на горе Куштау и др. Омбудсмен предложила создать мониторинговые группы по защите экологических прав граждан.