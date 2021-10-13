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Рубрика: Экономика

Какие специалисты могут получать столичную зарплату в провинции

Текст: Алексей Дуэль
Чтобы зарабатывать хорошие деньги, необязательно переезжать в столицу или искать удаленную вакансию московской компании. Очень приличные зарплаты можно найти даже в небольших городах, выяснили исследователи компании SuperJob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, начальнику строительного отдела в Барнауле головы платить от 200 тысяч рублей в месяц и премии по результатам работы. К этому прилагается компенсация расходов на мобильную связь, питание, а трудиться предстоит в современном экологичном офисе в центре города.

Фото: iStock
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Такой же доход ждет директора медицинской компании в Хабаровске. Требования: стаж от трех лет, хорошие навыки продаж и управления коллективом.

Еще одна вакансия на 200 тысяч рублей в месяц открыта в Астрахани. Там требуется ортодонт в семейную клинику. От доктора требуется профессиональная грамотность, доброжелательность и ответственность. Бонусом будет опыт работы в частной клинике.

Зарплаты на 20 тысяч меньше предлагают начальнику строительного участка в Тюмени и ведущему тестировщику в Ижевске. Причем вакансия в столице Удмуртии допускает и удаленную занятость.

В Иркутске на 180 тысяч рублей в месяц ищут ведущего разработчика "1С". В Рязани главному инженеру проектов готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Столько же может зарабатывать менеджер по продажам в Кирове.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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