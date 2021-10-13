Какое место займет Россия в энергетике будущего

Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов на мировой рынок. Доходы бюджета нашей страны на треть зависят от нефтегазовой отрасли. Всего в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) работают более 1,7 млн человек, он обеспечивает заказами нашу промышленность и машиностроение, а также стимулирует развитие науки и техники. Тема адаптации нашей экономики к мировой климатической повестке стала главной на проходящей "Российской энергетической неделе" (РЭН).

Главной темой РЭН стала адаптация экономики России к энергопереходу. Фото: Константин Завражин

Энергопереход

Энергетический кризис в Европе, разразившийся этой осенью в результате излишне поспешного энергоперехода, - яркое свидетельство того, насколько аккуратно нужно подходить к достижению целей низкоуглеродного развития. Отказ от ископаемого топлива - нефти, газа и угля - должен происходить постепенно с учетом всех возможных негативных последствий. Такую точку зрения высказали все участники дискуссий на РЭН.

"Пока мир еще технически далек от энергоперехода. Энергобаланс будет эволюционировать, будут появляться новые источники энергии, будут новые технологические прорывы", - сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, для достижения целей низкоуглеродного развития нужны синергия (взаимодействие) между новыми и традиционными источниками энергии, а также развитие технологий улавливания углекислого газа (CO2).

По мнению старшего вице-президента по ESG Сбербанка Татьяны Завьяловой, все, что происходит в ЕС сейчас, - это не кризис альтернативных источников энергии, а следствие ошибок, которые произошли на этапе планирования энергоперехода. Чтобы новые технологии развивались, реализовывались и становились сильнее, необходим баланс, особенно на переходный период.

Даже по самым агрессивным прогнозам, доля углеводородов в мировом энергобалансе может упасть с 85% до 60-65%, в базовом сценарии - где-то до 70% к 2050 году. То есть базовая загрузка отрасли сохранится, подчеркнул Сорокин.

Инвестиции

Инвестиции в добычу нефти и газа с 2014 года сократились в два раза. Это может привести в дальнейшем к их дефициту на рынке и скачку цен на энергоресурсы через 5-7 лет. Рост цен на газ уголь и нефть в этом году - это всего лишь первый тревожный звонок, подчеркнул Павел Сорокин.

В дальнейшем РФ придется принимать очень сбалансированные инвестиционные решения для достижения необходимых показателей по углеродоемкости экономики. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) постепенно будет увеличиваться, но очевидно, что базовым ресурсом у нас все равно будет оставаться газ, уверена Завьялова.

В энергобалансе России газ занимает 47%, гидроэлектростанции - около 20%, а атомная энергетика - 18% Около 0,5% занимают ВИЭ, но планируется, что их доля к 2035 году увеличится до 4,5%.

По словам первого заместителя гендиректора, члена правления "РусГидро" Романа Бердникова, у России есть большой потенциал развития гидроэнергетики, стоимость генерации которой не зависит от цен на топливо. Мы используем всего 22% возможных мощностей своих водных ресурсов. Для сравнения: Китай использует 39%, а США и Европа - более 70%, отметил Бердников.

По мнению вице-президента по международной геологоразведке и добыче, регионального менеджера по России Equinor Торе Мортен Лосета, у России также большой потенциал развития водородной энергетики. К 2030 году 20% мирового водорода может вырабатываться в России и экспортироваться.

Добыча нефти

Нефтедобывающая отрасль является не только основным источником доходов бюджета, но и обеспечивает социальное и экономическое развитие регионов России. Полная себестоимость добычи нефти в России колеблется от 15 до 45 долларов за баррель, но она постепенно увеличивается. В обозримой перспективе нефть останется востребованным товаром, но для сохранения нашей страной ведущей роли на мировом рынке требуются меры дополнительного стимулирования нефтедобычи, отметил Сорокин.

По его словам, сейчас есть три основных тренда развития отечественной нефтянки. Первый связан с ухудшением качества запасов и уменьшением количества новых запасов, которые ставятся на баланс. Наибольшие перспективы связаны с интенсификацией производства на старых месторождениях, созданием новых технологий и разработкой трудноизвлекаемых запасов. Среди новых наиболее многообещающих регионов нефтедобычи замминистра выделил Таймыр.

Второе направление развития - необходимость поддерживать старую и создавать новую инфраструктуру для транспортировки нефти. В нашей стране она развита хорошо, но это не отменяет новые проекты. Например, Северный морской путь, который позволит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и нефть из арктической зоны.

Третьим фактором, который уже в ближайшее время окажет влияние на нефтяную отрасль России, Сорокин назвал климатическую повестку. Компаниям придется озаботиться снижением своего углеродного следа. Речь идет не только об улавливании и захоронении CO2, но и работе с земельным и лесным фондом, отметил замминистра. Он подчеркнул, что в этом вопросе государству очень важно действовать аккуратно и не возложить непосильную ношу на нефтегазовые компании.