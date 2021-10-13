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13.10.2021 13:00
Рубрика: Культура

Календарь поэзии: Новая книга Ольги Кортусовой ломает пластиковые стены

Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Томского поэта Ольгу Кортусову не надо представлять постоянным читателям "Календаря поэзии". Мы не раз публиковали и ее стихи, и ее прозу.
Томск. Воскресенская церковь. Вот что о ней пишет Ольга: "Она высоко стоит. Долгое время там был архив. А я все к ней ходила на гору..." Фото: Владимир Захарин Томск. Воскресенская церковь. Вот что о ней пишет Ольга: "Она высоко стоит. Долгое время там был архив. А я все к ней ходила на гору..." Фото: Владимир Захарин
Томск. Воскресенская церковь. Вот что о ней пишет Ольга: "Она высоко стоит. Долгое время там был архив. А я все к ней ходила на гору..." Фото: Владимир Захарин

Недавно у Ольги вышла новая книга стихов. В ней мало буквальных примет времени, но 2021 год в самом ее воздухе. В грозовых разрядах, которые пробегают между строк.

Фото: Из архива Павла Калугина
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Как знакомы нам и эта горечь, и эта тревога, и краткие радости, и отчаянное непонимание: почему все вокруг стало чужим? Куда подевалось тепло обжитого, родного времени? Где прежние глаза, прежние дожди, прежнее сцепление рук...

Когда и как закончилась эпоха?

Какую битву проиграв, ушла?

Кто слышал - может, дверь входная

хлопнула?

Кто провожал беднягу до угла?..

Но не угрюмство - сокрытый двигатель поэта. Он - вспомним Блока! - весь дитя добра и света, и каждое стихотворение Кортусовой - это маленькая победа над унынием, разрушение тех пластиковых стен, в которых новая эпоха замуровала нас.

Ольге дана высокая способность переплавлять боль в радость. Она вслед за Пастернаком знает, что "смерть можно будет побороть Усильем Воскресенья...", и это усилие Ольга совершает каждый день - благодарно принимает в ладони все, что Господь посылает, и старается не выронить ни крошки.

Как хочется, чтобы к Ольге скорее вернулась божья коровка из ее давнего и мной любимого стихотворения:

Божья коровка, полети на небо!

Мне б с тобою вместе

в небо, крылья мне бы!

Там, за облаками, в синем океане

ангелы целуют нежными устами.

Песни и молитвы там елеем льются.

И кусочки счастья людям раздаются.

Если будет трудной в небеса дорога,

если ты устанешь, отдохни немного.

Принеси обратно, если хватит силы,

неземного счастья - дети попросили.

Стихи из новой книги

Когда и как закончилась эпоха?

Какую битву проиграв, ушла?

Кто слышал - может, дверь входная

хлопнула?

Кто провожал беднягу до угла?

Другое время. Впрочем, место то же.

Но здесь меня уже не узнают.

Двор помнит - все дорожки мной

исхожены.

И липа лапою махает. Чешую

листвы зеленой я поглажу с лаской.

Признательна за память. Как свеча,

ель выросла. Вдруг как-то зло и наспех

с вершины птица начала кричать.

Я для нее чужая. Я - другая.

Эпохи прежней прежний гражданин.

Что это в воздухе?.. И слышу - Дорогая!

Забил родник. Напейся. И проснись.

В своей эпохе. - Тикают минуты.

И тают льдинками. Скорей спеши назад!

Той, незабвенной грустью двор окутан.

И тени нежные от старых лип

дрожат.

* * *

Женщина одна, с лицом из прошлого,

смотрит. Я спрошу - зачем вы здесь?

А в ее руке сухарик крошится -

голубям, им тоже надо есть.

Добрая душа, вздыхая, мается.

Шепчет что-то, белый свет крестит.

Снег идет, снег голубями валится

из небесной голубой горсти.

Птицы снежные клюют, воркуя, крошево,

Лепятся сугробом у стены.

Шепчет мне вослед: "Всего хорошего.

Лишь бы только не было войны".

* * *

Это - светлая река золотых

воспоминаний,

Гладит с ласкою рука по головке.

Ангел с нами!

Облаком его крыло - ослепительно-бело.

Фотографий старых лики, в сердце

отклики и блики,

эхо незабвенных дней, солнце детства,

теплый снег.

Счастья талая вода протекает

сквозь года.

Мне родных любимых лица этой ночью

будут сниться.

***

В такие дни доступно мне,

что памятно всегда и мило.

Явилось в благодатном сне

и душу радостью умыло.

И воздух стал совсем другой -

родной, из детства золотого.

И оба берега дугой

легко соединило слово.

Мой берег там, мой берег здесь -

моя весна с моей весною

соединились. Нежит песнь

пичуги в глубине сосновой...

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

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