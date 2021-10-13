Календарь поэзии: Новая книга Ольги Кортусовой ломает пластиковые стены

Недавно у Ольги вышла новая книга стихов. В ней мало буквальных примет времени, но 2021 год в самом ее воздухе. В грозовых разрядах, которые пробегают между строк.
Как знакомы нам и эта горечь, и эта тревога, и краткие радости, и отчаянное непонимание: почему все вокруг стало чужим? Куда подевалось тепло обжитого, родного времени? Где прежние глаза, прежние дожди, прежнее сцепление рук...
Когда и как закончилась эпоха?
Какую битву проиграв, ушла?
Кто слышал - может, дверь входная
хлопнула?
Кто провожал беднягу до угла?..
Но не угрюмство - сокрытый двигатель поэта. Он - вспомним Блока! - весь дитя добра и света, и каждое стихотворение Кортусовой - это маленькая победа над унынием, разрушение тех пластиковых стен, в которых новая эпоха замуровала нас.
Ольге дана высокая способность переплавлять боль в радость. Она вслед за Пастернаком знает, что "смерть можно будет побороть Усильем Воскресенья...", и это усилие Ольга совершает каждый день - благодарно принимает в ладони все, что Господь посылает, и старается не выронить ни крошки.
Как хочется, чтобы к Ольге скорее вернулась божья коровка из ее давнего и мной любимого стихотворения:
Божья коровка, полети на небо!
Мне б с тобою вместе
в небо, крылья мне бы!
Там, за облаками, в синем океане
ангелы целуют нежными устами.
Песни и молитвы там елеем льются.
И кусочки счастья людям раздаются.
Если будет трудной в небеса дорога,
если ты устанешь, отдохни немного.
Принеси обратно, если хватит силы,
неземного счастья - дети попросили.
Стихи из новой книги
Когда и как закончилась эпоха?
Какую битву проиграв, ушла?
Кто слышал - может, дверь входная
хлопнула?
Кто провожал беднягу до угла?
Другое время. Впрочем, место то же.
Но здесь меня уже не узнают.
Двор помнит - все дорожки мной
исхожены.
И липа лапою махает. Чешую
листвы зеленой я поглажу с лаской.
Признательна за память. Как свеча,
ель выросла. Вдруг как-то зло и наспех
с вершины птица начала кричать.
Я для нее чужая. Я - другая.
Эпохи прежней прежний гражданин.
Что это в воздухе?.. И слышу - Дорогая!
Забил родник. Напейся. И проснись.
В своей эпохе. - Тикают минуты.
И тают льдинками. Скорей спеши назад!
Той, незабвенной грустью двор окутан.
И тени нежные от старых лип
дрожат.
* * *
Женщина одна, с лицом из прошлого,
смотрит. Я спрошу - зачем вы здесь?
А в ее руке сухарик крошится -
голубям, им тоже надо есть.
Добрая душа, вздыхая, мается.
Шепчет что-то, белый свет крестит.
Снег идет, снег голубями валится
из небесной голубой горсти.
Птицы снежные клюют, воркуя, крошево,
Лепятся сугробом у стены.
Шепчет мне вослед: "Всего хорошего.
Лишь бы только не было войны".
* * *
Это - светлая река золотых
воспоминаний,
Гладит с ласкою рука по головке.
Ангел с нами!
Облаком его крыло - ослепительно-бело.
Фотографий старых лики, в сердце
отклики и блики,
эхо незабвенных дней, солнце детства,
теплый снег.
Счастья талая вода протекает
сквозь года.
Мне родных любимых лица этой ночью
будут сниться.
***
В такие дни доступно мне,
что памятно всегда и мило.
Явилось в благодатном сне
и душу радостью умыло.
И воздух стал совсем другой -
родной, из детства золотого.
И оба берега дугой
легко соединило слово.
Мой берег там, мой берег здесь -
моя весна с моей весною
соединились. Нежит песнь
пичуги в глубине сосновой...
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru