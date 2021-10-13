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Капитан Кирк из сериала "Звездный путь" совершил космический полет

Новости
    13.10.2021, 19:16
Текст:   Ася Кушнарева

90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в научно-фантастическом сериале "Звездный путь" (Star trek), слетал в космос. Как сообщается на сайте американской компании Blue Origin, космический корабль New Shepard был запущен сегодня в 17:50 по московскому времени.

Фото: kinopoisk.ru
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На борту корабля в качестве космических туристов были четыре человека: актер Уильям Шетнер, президент корпорации по миссиям и полетам Одри Пауэрс, бывший сотрудник NASA и американский бизнесмен. Многоразовый корабль совершил успешную посадку спустя 10 минут.

В данный момент можно утверждать, что Шетнер является самым пожилым человеком в истории космических полетов.

Blue Origin принадлежит миллиардеру Джефу Безосу, который развивает аэрокосмический туризм. В июле 2021 года предприниматель сам совершил подобный полет с космодрома в Техасе.

Напомним, на прошлой неделе Россия с Байконура запустила космический корабль с первым в мире киноэкипажем. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетели на МКС, чтобы снимать фильм "Вызов".

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