Капитан Кирк из сериала "Звездный путь" совершил космический полет

Special delivery: #NS18 astronauts put pen to postcard ahead of their flight. When they take to the skies, they’ll boldly go where no mail carrier has gone before. #postcardstospace 🚀 pic.twitter.com/FjG4TR42we — Club for the Future (@clubforfuture) October 12, 2021

90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в научно-фантастическом сериале "Звездный путь" (Star trek), слетал в космос. Как сообщается на сайте американской компании Blue Origin, космический корабль New Shepard был запущен сегодня в 17:50 по московскому времени.

На борту корабля в качестве космических туристов были четыре человека: актер Уильям Шетнер, президент корпорации по миссиям и полетам Одри Пауэрс, бывший сотрудник NASA и американский бизнесмен. Многоразовый корабль совершил успешную посадку спустя 10 минут.

В данный момент можно утверждать, что Шетнер является самым пожилым человеком в истории космических полетов.

Blue Origin принадлежит миллиардеру Джефу Безосу, который развивает аэрокосмический туризм. В июле 2021 года предприниматель сам совершил подобный полет с космодрома в Техасе.

Напомним, на прошлой неделе Россия с Байконура запустила космический корабль с первым в мире киноэкипажем. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетели на МКС, чтобы снимать фильм "Вызов".