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20.07.2021 12:48
Рубрика: В мире

Основатель Amazon Безос отправится в космический полет

Текст: Александр Саможнев
Джефф Безос. Фото: BLUE ORIGIN / AFP Джефф Безос. Фото: BLUE ORIGIN / AFP
Джефф Безос. Фото: BLUE ORIGIN / AFP

Самый богатый человек на планете Джефф Безос готовится к 11-минутному полету на ракете к краю космоса. Он отправится в путешествие всего через девять дней после того, как его коллега-миллиардер и основатель ракетной компании Ричард Брэнсон побывал за пределами Вселенной, сообщает телеканал ABC.

Фото: Reuters
Чем космический проект Безоса отличается от корабля Брэнсона

Безос, который основал компанию Blue Origin в 2000 году с целью использовать часть своего состояния для разработки ракетных технологий для различных деловых целей. Но полет Безоса и технология, разработанная его компанией, сильно отличаются от идей Брэнсона.

Корабль New Shepard от Blue Origin - это небольшая суборбитальная ракета, которая взлетает вертикально со стартовой площадки, что дает более короткий, но более скоростной старт, чем запускаемый с воздуха космический самолет, созданный Virgin Galactic Брэнсона. Но, как и самолет Virgin Galactic, New Shepard предназначен для доставки клиентов в космическое пространство в течение нескольких минут в невесомости и с панорамным видом на Землю.

Корабль New Shepard совершил 15 автоматизированных испытательных полетов без людей на борту, а в начале июня Безос объявил, что намеревается совершить первый в истории полет с экипажем, который намечен на 20 июля.

Запуск с космодрома в Техасе состоится в годовщину высадки американцев на Луну. Аппарат компании Blue Origin Безоса поднимется на высоту 100 километров от Земли. Полет пройдет в автоматическом режиме и продлится 11 минут. Публика сможет посмотреть, как все это будет происходить в прямом эфире. Будут показаны внешние снимки ракеты и капсулы, летящие в космос. (Снимки интерьера и выражения лица Безоса будут опубликованы только после полета.) Ожидается, что миссия начнется во вторник после 08:00 по местному времени (16:00 по Москве), если позволит погода.

На сайте "РГ" будет доступна русскоязычная трансляция запуска корабля.

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