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20.07.2021 16:15
Рубрика: Общество

Онлайн-трансляция: полет миллиардера Джеффа Безоса в космос

Текст: Игорь Дунаевский, Дмитрий Сосновский

Основатель Amazon Джефф Безос стал первым туристом на борту собственного космического челнока, разработанного его компанией Blue Origin. Компанию ему составили брат Марк Безос, 18-летний Оливер Дэймен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос

Запуск запланирован утром во вторник с собственного космодрома компании в штате Техас (на 16:00 по мск). К слову, сегодня 52-я годовщина высадки американских астронавтов на Луну на корабле Apollo 11.

Своим примером Безос, как и долетевший до границы космоса всего девять дней назад миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, хочет доказать, что время безопасного и массового космического туризма настало. При этом у разработки Безоса много отличий от корабля Брэнсона.

Не слишком ли рискует Безос, первым отправляясь в космос на своем корабле? К кому лучше обратиться, если вы хотите полюбоваться на Землю из космоса? Чей корабль лучше, а у кого билет дешевле? Обо всем этом - в онлайн-трансляции "РГ".

Общество Космос В мире США Космический туризм Онлайн-трансляции

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