Каждый девятый пациент с COVID-19 старше 60 лет умирает. Такую цифру привел оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве. Штаб уточнил: среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, - каждый третий. 86% от общего числа умерших от коронавируса - это люди старше 60 лет.

Кроме того, именно пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть - они занимают 60 процентов коек в стационарах. Защитить этих людей может только вакцинация от коронавируса, подчеркивает оперативный штаб. Но только треть пожилых москвичей пока вакцинированы от COVID-19.

Учитывая серьезность ситуации, новый подъем заболеваемости коронавирусом, столичные власти призывают пожилых москвичей больше не откладывать спасительную прививку. Мэр Москвы Сергей Собянин даже подписал постановление, что привившиеся до 31 декабря 2021 года москвичи старше 65 лет могут получить в подарок коробку "С заботой о здоровье" или вместо нее 10 тысяч рублей.